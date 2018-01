Bibiana Fernández, sobre sus problemas económicos: "Hacienda me lo ha quitado todo, todo, todo" Ecoteuve.es 30/01/2018 - 13:16 0 Comentarios

La actriz habla con Pablo Motos en 'El Hormiguero' de su conflicto con la Agencia Tributaria

Pablo Motos recibió este lunes en El Hormiguero a Alaska, Mario Vaquerizo y Bibiana Fernández, que visitaron el plató de Antena 3 para hablar de cómo han vivido su experiencia sobre las tablas al frente de la obra El amor sigue en el aire, que gira ahora por España.

Y mientras que la televisiva pareja recibió la tarjeta del 'Club Platino' por las veces que han acudido al programa, Bibiana Fernández debutó hablando del complicado momento económico que está atravesando y del que aseguró que le están ayudando a salir sus amigos.

La actriz ha tenido graves problemas con Hacienda por los cuales tuvo que poner a la venta su casa de Boadilla del Monte. Esta fue precisamente adquirida por Vaquerizo y Alaska con el objetivo que su amiga pudiera pagar sus deudas.

Pablo Motos no dejó pasar la oportunidad de preguntarles por este asunto: "Cuando tuve el problema con Hacienda, que se vendió la casa y la compraron estos señores, mi problema no era de cambiarme de casa porque a fin de cuentas mi casa es donde estoy yo, donde están mis perros y donde están mis amigos", dijo la intérprete.

"¿Hacienda te lo ha quitado todo?", le preguntó el presentador. "Todo, todo, todo. Ahora otra vez a empezar", respondió sincera Fernández. La artista comentó que, pese a todo, se encontraba en un gran momento. "Tengo ganas y a mí me parece que las ganas son la base de la vida. Tengo ganas a la curiosidad, al deseo, al estar expectante, al esperar que la vida te vuelva a sorprender otra vez a pesar de haber vivido. Esa cosa me da como energía y me pega subidón. Si no estaría llorando por los rincones", narró.

