La confesión política de Cristina Cifuentes a Bertín: "Me he sentido sola en el PP" Ecoteuve.es 30/01/2018 - 11:57 4 Comentarios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, próxima invitada de 'Mi casa es la tuya'

"Yo sí entendí el 15M, en un momento, también hubiera estado allí", confiesa Osborne

La política regresa a Mi casa es la tuya. Bertín Osborne abrirá el próximo lunes las puertas de su mansión para recibir a Cristina Cifuentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid mostrará su faceta más personal ante el presentador de Telecinco y hará algunas confesiones sobre su vida.

La líder del Partido Popular en la capital hablará con el jerezano de las amenazas de muerte que ha recibido, de la invitación de Pablo Iglesias para cenar y responderá a las preguntas de su gran amigo Jesús Mariñas, que le acompañará durante una parte de la velada.

Cifuentes dejará entrever así su lado más personal de una forma similar a la que ya lo hizo durante su participación en Dos días y una noche, programa de Antena 3 en el que compartió 48 horas con Susanna Griso.

Tal y como se puede comprobar en una promo avanzada por la cadena, la entrevista dará algunos titulares que no dejarán indiferente a nadie. "Yo sí entendí el movimiento del 15M. En un momento dado, yo también hubiera estado allí", confiesa Bertín. Por su parte, Cifuentes también sorprenderá con una de sus declaraciones: "En alguna ocasión, me he sentido sola en el PP".

PUBLICIDAD