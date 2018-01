La aplaudida cita entre un transexual que venció sus miedos y una virgen feminista en 'First Dates' Ecoteuve.es 30/01/2018 - 11:57 0 Comentarios

Pese a que ella le aceptó, Jack no quiso una segunda cita: "No ha habido chispa"

Una clave del éxito de First Dates en televisión ha sido que el programa ha dado luz a todas las realidades sexuales que existen en la sociedad. "Es muy bueno normalizar, sin sorpresa ni aspavientos" decía Carlos Sobera en esta entrevista.

Y este lunes, las redes aplaudieron la cita de Jack y Alba. Él, de 21 años, era un joven transexual que nació chica pero que hace dos años y medio inició la hormonación para ser un chico. Sin embargo, llegó al restaurante de First Dates con el miedo que supone revelar la verdad a un desconocido: "Soy un chico transexual, yo nací mujer. Entonces, no sé cómo decírselo a la chica. Oye, ¿cómo se lo dices? Hola, mira soy Jack y soy trans".

La voz me cambió, la forma de la espalda, me salió pelo en todos lados y la musculatura me cambia muchísimo", explicó a cámara Jack -tomó el nombre de Jack Sparow de Piratas del Caribe-, quien le explicó a Sobera su temor. El presentador lo solucionó proponiéndole que escribiera primera una nota a su acompañante para después presentarse.

No tuvo problema, ya que Alba, una chica virgen, se consideraba "muy feminista y liberal". El escrito decía lo siguiente: "¿Qué opinarías si conoces a una persona para ti perfecta, te enamoraras y te dice que biológicamente es una mujer pero, en realidad, es un hombre?"

Sin embargo, pese a que ella aceptó a Jack, él no quiso tener una segunda cita: "Ha habido pequeñas cosas que no ha habido esa chispa. Para una amistad sí que me molaría porque eres muy maja y alegre".

La postura de Jack me parece de lo más honesto con una cita Señor@s esto es lo que hay Sí no te gusta ya sabes lo que tienes hacer Pero no engaña a nadie #FirstDates547 — Alfredo May (@AlfredoMayfer63) 29 de enero de 2018

Jack es precioso divino el hombre que necesito ????????????????#FirstDates547 — Maribel Riascos tati (@riascos_maribel) 29 de enero de 2018

#FirstDates547 porfavor gente del mundo sed igual que esta chica menuda mentalidad con 22 añitos y que clase #MASCOMOTUSIEMPRE — Dario Crespo (@rubendario_zc) 29 de enero de 2018

