Quique San Francisco, de su adicción a las drogas: "Mi madre me dijo que si tenía huevos, me suicidara" Ecoteuve.es 30/01/2018 - 11:29 0 Comentarios

El actor deja sin palabras a Bertín con el episodio más oscuro de su vida

Bertín Osborne entrevistó este lunes a Quique San Francisco en Mi casa es la tuya. El actor repasó junto al presentador algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional y otros oscuros episodios de su vida personal. Entre ellos, el intérprete del llamado "cine kinki" recordó el de su adicción a las drogas por la que vivió muy malos momentos.

El jerezano preguntó a su invitado qué había de realidad en esas películas que hacían "apología del delincuente". "La realidad superaba a la ficción, te lo puedo asegurar. Yo entonces, desgraciadamente, fue cuando empecé a tener contacto con la droga. Son los peores cuatro años de mi vida que recuerdo", empezó diciendo San Francisco antes de desvelar un duro testimonio.

"Me cogí un enganchón con el 'jamaro' (heroína) que mi madre nunca se lo mereció y es algo que nunca me perdonaré en la vida. Mi madre se murió viéndome cuadrado, pero fue una época terrible", desveló el actor, que reconoció que fue ella la que le ayudó a salir del pozo.

"Yo le pedí que me encerrara y mi madre me dijo: 'para verte así, si tienes huevos, mejor suicídate porque me estás matando", dijo Quique San Francisco en unas palabras que dejaron sin palabras a Osborne. "Estuve encerrado, pero no con metadona ni pollas. Estuve varios años haciendo deporte, le eché dos cojones y aquí estoy", aseguró orgulloso el intérprete, que recordó que grandes amigos suyos se quedaron en el camino.

