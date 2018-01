La aplaudida respuesta de Marina a sus 'haters': "Tengo espejo, sé que he engordado" Ecoteuve.es 30/01/2018 - 11:18 0 Comentarios

"Lo malo es pensar que eso es un problema", argumentó la exconcursante de 'OT'

Los concursantes eliminados de OT regresaron por una noche al programa para apoyar a los cinco finalistas que este lunes luchaban por representar a España en Eurovisión. Pero hubo un regreso que llamó la atención de manera especial en las redes sociales.

La aparición de Marina sobre el escenario vino acompañada de numerosos comentarios negativos sobre su aspecto físico y el baile de la canción que interpretó con algunos de sus compañeros.

Pero la cantante no se ha quedado callada y ha respondido de forma rotunda en redes. "La gente que me está llamando gorda y recordándome que he engordado... ¿Sabéis lo que es un espejo? porque yo tengo y me veo, sé que he engordado... el problema es que creáis que eso es un problema".

Marina también se defendió de las críticas por su forma de bailar. "Sí, no sé bailar y soy un cuadro cuando lo hago. Y sí, soy feliz y me lo paso bien siendo un cuadro". Por otra parte recordó que hay grandes artistas que tampoco son grandes bailarinas y mencionó a Adele para que le enseñase las "coreografías de sus conciertos".

la gente que me está llamando gorda y recordándome que he engordado....¿sabéis lo que es un espejo? porque yo tengo y me veo, sé que he engordado...el problema es que creáis que eso es un problema — Marina (@Marina_ot2017) 30 de enero de 2018

sí, casi me caigo al entrar JAJAJAJAJAJA bua, lo he pasado mal en ese momento, la hostia habría sido MUY real — Marina (@Marina_ot2017) 30 de enero de 2018

ah y por cierto: sí, no sé bailar y soy un cuadro cuando lo hago; sí, soy feliz y me lo paso bien siendo un cuadro; y sí, no todos los grandes artistas bailan...¿o sí?...@Adele tía me vas a tener que enseñar las coreos de tus concis — Marina (@Marina_ot2017) 30 de enero de 2018

PUBLICIDAD