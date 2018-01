Los enigmáticos poemas de Carlos 'El Yoyas' a Fayna y sus hijos tras su polémica detención Ecoteuve.es 29/01/2018 - 18:29 0 Comentarios

El ex concursante de 'GH', acusado de amenazas y agresiones por parte de su pareja

El pasado 11 de enero, Carlos Navarro, popularmente conocido como El Yoyas, fue detenido tras ser denunciado por Fayna, expareja a la que conoció en la segunda edición de Gran Hermano. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Telde, Gran Canaria, decretó finalmente la libertad provisional para Carlos Navarro como presunto autor de los delitos de coacciones en el ámbito familiar, maltrato, amenazas y vejaciones injustas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Tas este suceso, ambos han hablado de lo ocurrido. Mientras que la canaria desveló que ya retiró varias denuncias anteriores "por pena", el catalán negó las acusaciones de su ex pareja. "No ha habido amenaza ni ha habido agresión física, porque ni nos hemos visto. Llevamos sin vernos lo mismo que llevo sin ver a mis hijos, 3 meses", desveló Navarro, que reconocía que "aquí lo único que ha habido es coacción, incluso amenaza, y no a ella, a una tercera persona".

Ahora, El Yoyas ha reaparecido en sus redes sociales, donde ha desconcertado publicando una sucesión de vídeos en los que comparte unos enigmáticos poemas.

"En la soledad de mi habitación había un ganador discutiendo con un perdedor. El problema es que sólo estaba yo. No sabía si hacerle caso a mi cabeza o escuchar a mi corazón, si tirarme a la vecina o tirarme por el balcón", dice en uno de ellos que ha preocupado a algunos de sus seguidores.

"Yo no soy tan malo. Yo no soy tan bueno. Pocas veces el primero y no sé si loco o cuerdo. No soy un inmenso mar. No soy un caudaloso río. Sólo un pisoteado charco, a veces odiado y otras querido, que cuando se seca queda en el olvido. Vivo buscándome mientras ando perdido. Pienso y sólo recuerdo el olvido. Ando y no hago camino", sentencia en otro de sus vídeos tal y como recoge Kiko Hernández en su blog de Telecinco.

Los últimos poemas parece que tienen unos claros destinatarios. "Vuestro presente, mi futuro. Mi eterno sueño, vuestra eterna pesadilla. Vuestro ser, mi vida. Vuestra sangre, la mía. Vuestros corazones, mi familia. Vuestras penas, mis espinas. Vuestras vidas, mi alegría. Nacidos para vivir, vivimos para morir, no sin antes amar y sentir. Creedme y nunca moriré. Recordadme y siempre existiré. Amadme y no me adoréis. Valoradme y no me juzguéis. Vivid y no me olvidéis. Buscadme y me encontrareis. Llamadme y acudiré. Pero soportad sin dolor la enorme frustración de hablarme y que no conteste, de abrir los ojos y dejar de verme, de vivir y no tenerme. De vuestro padre que os quiere", dice en un explícito mensaje a sus hijos.

El último parece estar dirigido a Fayna, la que se encuentra centrada en la promoción de su nuevo libro. "Al caer la noche miraré al cielo buscando ese hueco dejado por ti. Y es que no me creo que tú seas esa. No puedo entender que seas ella. Y al abrir los ojos decoraré el cielo esperando que vuelvas de nuevo a ti y que no me trates como a un personaje de uno de esos libros que te gusta escribir", concluye Navarro.

