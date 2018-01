La anécdota que vivió la hija de Terelu con la princesa Leonor en el recreo del colegio Ecoteuve.es 29/01/2018 - 18:19 0 Comentarios

La colaboradora ha desvelado cómo cambió el colegio por la llegada de las infantas

Las imágenes exclusivas que ofreció la Casa Real sobre los Reyes y sus hijas, Leonor y Sofía, han dado mucho que hablar en los programas de televisión. Este lunes, Terelu ha desvelado en Sálvame cómo cambio el colegio de su hija Alejandra con la llegada de las infantas.

La Campos empezó primero hablando de la alimentación: "Bien es cierto que hay que educar a los niños que coman de todo y que coman verduras, pero en un momento dado también se le pueden dar una croqueta". La seguridad también se reforzó: "las vallas se subieron casi dos metros y tanto en la puerta de la clase como en el recreo, las niñas tenían guardias de seguridad".

"La tecnología llegó al colegio de una manera masiva", ha continuado explicando que las pizarras tradicionales pasaron a ser electrónicas: "Eso ha ido en beneficio de todos". Sin embargo, en los festivales de Navidad las familias de los compañeros de clase se Leonor y Sofía lo sufrían: "Tenían que presentar su DNI y no podía nadie que no fuera ni padre ni madre. Una abuela no podía ir".

La colaboradora de Telecinco ha seguido desvelando que, normalmente, el por entonces Príncipe, era quien llevaba a sus hijas al colegio por la mañana y que por la tarde era Letizia quien se acercaba a recogerlas.

Por último, Terelu ha contado una curiosa anécdota que vivió su hija Alejandra en el recreo: "Un día se acercó Leonor a Alejandra para pedirle un beso, pero se asustó por el guardia de seguridad y le dejó sin darle un beso: 'me asusté".

