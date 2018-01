Toñi Moreno se somete a un cambio de look en directo: "Soy una it-girl" Ecoteuve.es 29/01/2018 - 11:45 0 Comentarios

Los estilistas de 'Cámbiame' transformaron de forma express a la presentadora

Apareció con el pelo recogido, una bomber, labios rojos y ¡tacones!

Telecinco lanza este lunes un nuevo Cámbiame con nuevo horario y una nueva mecánica. Por eso, Toñi Moreno recibió este domingo a sus protagonistas, con Carlota Corredera a la cabeza en el plató de Viva la vida.

"Estoy muy nerviosa porque sé que me van a querer cambiar", dijo la presentadora antes de ponerse en manos de los estilistas del make over. Eso sí, solo puso una condición antes de entrar en el taller improvisado: "A mí me da igual el cambio. Yo me pongo lo que queráis en la cabeza, pero yo tengo que saber andar y con tacones no sé". "Vamos a hacerte el cambio con lo que llevamos encima", le tranquilizó Natalia Ferviú.

Con todo, Moreno pasó por chapa y pintura no sin antes intentar escapar. "No, aquí has venido a jugar", dijo Corredera que tomó el control del programa y no pudo evitar en presumir por ello: "Ahora también los domingos (risas)". "Carlota, te recuerdo que es mi programa", gritaba su compañera.

Instantes después, aparecía Toni con una imagen más atrevida: pelo recogido, labios rojos, una bomber y ¡tacones!: "Qué venga alguien a cogerme". "Me veo una it-girl, estoy como a las seis de la mañana de resaca cuando no encuentras las llaves del coche y dices 'que alguien me diga la dirección de mi casa", bromeó.

