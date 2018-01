El drama de Ortega Cano al morir Rocío Jurado: "Me di a la bebida" Ecoteuve.es 29/01/2018 - 11:28 0 Comentarios

El torero visita 'Viva la vida' para desvelar su nuevo negocio, un centro canino

Toñi Moreno no podía estar más contenta de recibir en el plató de Viva la vida a Ortega Cano. El motivo no es otro que la promoción de su nuevo negocio para 2018, una residencia canina en la que se ha involucrado toda la familia. "El precio está entre 12 y 20 euros por día", afirmó este "enamorado de los perros".

Pero este año será también especial para él por su boda con Ana María Aldón, con la que ha tenido un niño, José María, a sus 60 años. "Fue un regalo de Dios". La vida parece sonreír al diestro al fin después de la dolorosa muerte de Rocío Jurado y, por primera vez en televisión, Ortega Cano verbalizó su dolor.

"Su muerte me afectó muchísimo. Yo estaba muy mal. Yo que nunca fui un hombre de beber, me dio por beber y por una vida incontrolada", dijo muy serio a la presentadora. "Luego conozco a Ana María y me da esa tranquilidad y ese sosiego y, a su vez, me da un niño, que encima dice que no es Aldón, sino que dice que es Ortega Cano".

También habló sobre los problemas de adicción de su hijo José Fernando, cuya recuperación va por el buen camino: "Ha habido momentos que me he hundido, pero ahora veo que él es tan consciente del problema y le veo ya con una niña...Yo le digo tienes que luchar por ella y luchando por ella, luchas por ti"

