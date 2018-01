Beatriz Talegón y Leguina se enzarzan por el machismo: "¡Parece de la derecha rancia!" Ecoteuve.es 29/01/2018 - 11:24 0 Comentarios

Agria discusión en el 'Chester' de Risto Mejide tras la pelea que tuvieron hace años

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, y Beatriz Talegón volvieron a verse las caras en un plató de televisión después de la pelea que protagonizaron hace unos años.

"El socialismo es feminismo, usted ha sido un referente pero parece que pertenece a una derecha rancia y trasnochada que humilla a las mujeres", explicó Talegón en Chester. "Ha quitado peso a los asesinatos a mujeres y ha banalizado sobre la brecha del 30% entre los salarios de hombres y mujeres".

"Nuestra gente joven de hoy es más machista", prosiguió. "Quiero hacerle reflexionar sobre su actitud y su influencia", añadió Talegón.

"Todo lo que ha dicho es una tergiversación. No quito importancia a los asesinatos machistas. Lo que quiero saber es por qué hay más asesinatos en Suecia, por qué la mayoría de los asesinos son hombres que no son españoles, por qué nunca se habla del suicidio. De cada cuatro, tres son varones. Eso da idea de unos instintos muy malos que hay que evitar con educación, etc. No justifico a los asesinos, no me fastidies. Lo que quiero decir es que para evitar esos asesinatos hay que atacar la educación, también de las mujeres para que no se dejen pegar", se defendió Leguina. "No se puede sacar la conclusión de que todos los hombres son asesinos en potencia.

La explicación del expresidente hizo enfurecer a Talegón. "¿Ha querido decir que las mujeres provocamos los suicidios de los hombres?" No, lo que digo es que en la cabeza de los hombres hay un componente biológico y para reprimir estos instintos está la educación y la cultura. No me metáis en líos".

