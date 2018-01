Iván Ferreiro confiesa su depresión en 'Salvados': "Mis hijos creían que yo era más viejo que su abuelo" Ecoteuve.es 29/01/2018 - 10:54 0 Comentarios

El cantante desvela a Jordi Évole como superó este trastorno en un duro testimonio

Jordi Évole regresó este domingo a La Sexta con el estreno de la nueva temporada de Salvados. El tema central de la nueva entrega fue la depresión, sin embargo, esto no fue desvelado hasta la emisión del programa. "Es un tema que a todos nos ha afectado de alguna forma y lo ocultamos. Creemos que la mejor manera de promocionarlo es ocultarlo, como hacemos en la vida con este asunto. El espectador podrá sentarse ante la televisión sin prejuicios", explicó a ECOTEUVE.ES el periodista.

Évole reunió en una casa rural rodeada de nieve a varias personas a la que este trastorno del estado de ánimo les ha afectado de alguna u otra manera: pacientes, un médico, la hija de una madre que se suicidó tras una depresión e Iván Ferreiro, que dio su testimonio como paciente recuperado.

El cantante reconoció que muchos de sus seguidores estarían descubriendo en ese instante, gracias al programa, que sufrió depresión. "Mis hijos veían que yo estaba mal. Cuando vi que me iba a curar hablé con ellos. Creían que yo era más viejo que su abuelo", desveló Ferreiro que confesó que se "levantaba todos los días hecho polvo".

Ferreiro confesó a Évole cómo vivió el inicio de la enfermedad: "Como un machote me lo comía todo con patatas. Hasta que un día el médico me definió un montón de cosas que nunca había contado a nadie, lloré de la emoción de ver que ese hombre sabía de lo que hablaba", empezó diciendo.

El artista considera que la Seguridad Social no cuenta con los métodos necesarios para ayudar a una persona a superar esta circunstancia. "Mi médico me confesó que si venía por mi seguro privado me atendía entre 15 y 10 minutos, pero que si lo hacía por la Seguridad Social me atendería solo 6". declaró calificándose como "una persona privilegiada" que pudo solucionar su problema gracias al servicio privado.

"Cuando me fui a divorciar, en unas Navidades, no podía ver a nadie a los ojos, no podía hablar con nadie", declaró. "Te das cuenta de que lo mejor que puedes hacer es no ir a ningún sitio para no sentirse incómodo. Te sientes desnudo y frágil, está todo el mundo comiendo y bebiendo y tú solo quieres explotar", relató en un duro testimonio. "Yo sentía que no había nada dentro de mí. Lo único que quería era desaparecer un rato", añadió.

El ex cantante de Los Planetas explicó las diferencias entre la tristeza y la depresión. "La tristeza soy capaz de transformarla en una canción, sobre la depresión no puedo. Una canción sobre la depresión es horrorosa y no da placer a nadie. En la tristeza hay belleza, en la depresión no la hay", reflexionó.

