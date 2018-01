Sergio Alis se corta la lengua para dejar de comer y perder peso Ecoteuve.es 28/01/2018 - 11:58 0 Comentarios

Muestra sus resultados lo que asquea a Lydia Lozano

Tras sufrir una grave depresión, tener adicción pastillas, romper con su novio, estar ahogado por las deudas y no encontrar trabajo, Sergio Alis ha sufrido un gran cambio físico y ha engordado más de lo que debería. Pues bien, ha encontrado la solución y en Sálvame han mostrado las imágenes del proceso y de su resultado.

En el vídeo del proceso aparecía el periodista explicando que es una "intervención en la lengua en la que te hacen unas incisiones y te quitan la ansiedad". El objetivo del periodista es perder 20 kilos en un mes, algo bastante inalcanzable.

Además ha confesado que recurre a ésto como la última solución ya que se siente incapaz de seguir una dieta. Sergio no se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y tuvo que acudir solo a realizarse la intervención ya que como admitió no se lo había contado a nadie de su familia.

Tras pesarse y medirse dentro de la clínica el periodista se sometió a la intervención de la que salió un poco mareado y con la lengua algo hinchada.

Lydia Lozano se horroriza

Ya durante el vídeo la periodista lo estaba pasando mal. Mientras podía verse el proceso, la colaboradora tenía que abanicarse para poder pasar el trago. Lo peor vino al final cuando Sergio Alis mostró a cámara los resultados. Lydia no pudo disimular y puso cara de asco.

Con todo y con eso, el periodista entró al plató y no dudó en acercarse a la periodista para mostrarle los resultados en vivo y en directo. Esto no sentó muy bien a la periodista que comenzó a gritarle: "¡Sergio, no me hagas esto!", con la peor de sus caras.

