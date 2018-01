Ágatha Ruiz de la Prada liberada tras su divorcio con Pedro J. Ramírez: "Me he quitado un peso de encima" Ecoteuve.es 28/01/2018 - 11:08 0 Comentarios

También ha hablado sobre su cariño hacia Belén Esteban

Ágatha Ruiz de la Prada se ha sentado en Sábado Deluxe tras su ruptura con Pedro J. Ramírez. Algo que quizás pueda traerle algún que otro problemilla, ya que al entrar a plató ha dicho que "más de 100 personas me han llamado para que no me siente aquí. Me han dicho que hay alguien que me quiere poner una querella".

La diseñadora ha comenzado hablando de su divorcio, que fue "una sorpresa" ya que no se lo esperaba para nada, en ese momento se encontraba "en una época de tener nietos no de buscar novio". Tanto que cuando rompieron "hubiera puntuado nuestra relación de nueve y medio sobre diez".

A pesar de que ya ha pasado un año desde que se rompiese su relación con Pedro J., Ágatha ha confirmado que continúa soltera pero que le encantaría "tener un novio maravilloso". Además, ha dejado claro que "nunca he creído en el matrimonio", pero que no quiere ser conocida como "la divorciada", lo que ella en realidad desea es que se la reconozca por sus diseños.

Además ha querido reflexionar sobre el asunto: "Cuando pasó todo esto todo el mundo me dijo que dentro de 1 año estaría fenomenal, y yo pensaba que era mucho tiempo", ha querido añadir también que "el año ya ha pasado, y encuentro aburridísimo ese tema. Ahora siento que me he quitado un peso de encima".

En el programa también le han mostrado unas declaraciones que ha hecho su exmarido sobre su actual pareja, a las que ha contestado que "'el innombrable' ha sido cursi toda su vida".

A pesar de todo, la diseñadora ha encontrado el lado positivo de su relación por la que "agradezco que esto haya pasado, pero también agradezco estos 30 años, tengo dos hijos maravillosos", además fuera de lo familiar también le ha sido beneficioso porque "gracias a él me he rodeado de gente muy importante, que siempre me ha gustado".

EL desprecio de Pedro J. a Belén Esteban

Al terminar la entrevista la diseñadora ha querido dirigirse a Belén Esteban a la que tiene bastante aprecio:"Le tengo mucho cariño a Belén Esteban. Cuando su hija era pequeña la vestía muchas veces con mis diseños, y eso se lo he agradecido siempre". Además ha querido remarcar que jamás le ha regalado nada a la colaboradora lo que para ella ha sido un fallo.

Ha continuado diciendo que "toda España conoce a Belén, veas la tele o no". Tras ésto ha contado que este motivo provocó una discusión con su exmarido porque "una vez me peleé con él porque decía que no sabía quien era, y yo le dije que le pidiera perdón cuando nos encontramos en un avión, pero como no quiso hacerlo, fui y se lo pedí yo por él".

