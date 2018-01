Sonia Monroy monta un pollo en 'Cámbiame': "¡Ahora corto yo la grabación!" Ecoteuve.es 27/01/2018 - 15:48 1 Comentario

La actriz y cantante no quería que su hermana hablase de su vida privada

Este viernes Sonia Monroy acudió a Cámbiame para que los estilistas hicieran un cambio de imagen a su hermana. Nada más entrar por la pasarela la cantante y actriz dió algunos detalles sobre la candidata: "Se casó a los 16 años, tiene tres hijos y ahora está separada. No se ha maquillado en su vida y ella quiere estudiar, pero yo quiero un novio para ella"

María Ángeles quiso explicar el motivo por el que se casó y marchó de casa a tan temprana edad. Comenzó explicando que las costumbres machistas de su madre hicieron que su vida no fuese fácil y que eso fue lo que la empujó a marcharse. Esto no hizo nada de gracia a Sonia que no paraba de interrumpir a su hermana porque no quería que diese datos sobre su vida privada. Los estilistas no estaban nada de acuerdo con lo que estaba pasando. "Sonia, la has traído tú, pero el cambio es para ella y queremos conocerla", dijo Cristina.

La encargada de realizar el cambio a María Ángeles fue Natalia que se llevó a ambas de compras. Antes de comenzar a hacer las pruebas de vestuario, la estilista quiso hablar un poco con María Ángeles ya que Sonia no dejaba de interrumpirla en plató y no pudo conocerla mucho. De nuevo salió el tema de su madre, lo que sacó de sus casillas a la Sex Boom que se acercó a su hermana gritando:"No, ahora corto la grabación yo. Estás contando todo lo contrario. No he venido aquí a un Sálvame porque como sigas hablando de la mama o de tu vida me voy a enfadar".

Tras ver el numerito que montó la actriz en la tienda de ropa, Carlota muy indignada quiso preguntar:"¿Voy a trabajar en algún programa donde Sonia Monroy no venga y la líe?". A pesar de todo, si hubo cambio y María Ángeles pisó la pasarela del programa sin el apoyo de su hermana quién decidió mandar un vídeo para explicar su ausencia: "¡Hermanita! No puedo estar allí porque me ha salido un rodaje muy importante para una película, pero me han enseñado tu cambio y me encanta. Es el look que tú demandabas", decía.

