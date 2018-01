'Got Talent España': Una concursante amenaza con quemar el teatro tras no pasar a la siguiente fase Ecoteuve.es 27/01/2018 - 11:32 1 Comentario

Se enfadó demasiado por no pasar a la final

Got Talent es un programa cargado de sorpresas y de números espectaculares. Esta vez, ni si quiera el público ha sabido reaccionar a la actuación ya que ni han conseguido entenderla. Se trata de Soraya que acudía para hacer una performance a la vez que recitaba poesía totalmente desnuda con el cuerpo con bodypaint.

La concursante salió al escenario con globos negros pegados al cuerpo que iba explotando a medida que iba recitando sus versos. Al parecer, esta propuesta de espectáculo no gustó en absoluto ni a Edurne ni a Jorge Javier que no tardaron en pulsar el botón rojo para que la actuación acabase lo antes posible. El único que parecía disfrutar fue Risto. Al terminar la actuación todo el plató quedó estupefacto, tanto que el público no supo como reaccionar y ni aplaudió ni abucheó a la concursante.

El primero en valorar fue Jorge que quiso ser honesto y afirmó no entender el espectáculo. "Porque al final, una señora que sale con globos, un texto pretendidamente rompedor pero ya está. Al final ha sido un número muy conservador", continuó diciendo. La siguiente en hablar fue Eva Hache a la que tampoco apasionó la actuación "Como idea me ha parecido fascinante y el texto me ha gustado mucho pero creo que falta un poco de trabajo a nivel de expresión corporal".

Al oír ésto, Soraya algo molesta trató de defender su trabajo"¿Sabes que yo me he pasado ocho horas pintándome el cuerpo?", dijo. A lo que Eva Hache muy rápida contestó: "¿Tú sabes lo que tardan en maquillarme a mí con la cara que tengo?".

La nota discordante la puso Risto que al parecer le vió algo de sentido a la actuación:"A mí me gustan las acciones artísticas y el arte que nos hace preguntarnos más allá de la estética. Lo que más me gusta de tu número es la cantidad de gente a la que no le gustará tu número. Yo te doy un sí", le dijo el juez.

Eva a pesar de "pasar del rollo" también dio un sí a la concursate. Jorge y Edurne siguieron en las mismas y dieron un no, lo que hizo que Soraya no pudiese pasar a la final. Ésto no se lo esperaba.

Tras la actuación Soraya se fue muy enfadada al backstage diciendo: "Voy a incendiar el teatro. ¡Que no! No me lo creo. Me gustaría una segunda oportunidad. Te aseguro que me lo he currado mogollón, que no es verdad que no venga preparada. Tengo 1035 versos, hago pintura al óleo súper realista", decía mientras el Sant intentaba que se tranquilizase. Finalmente logró que tuviese mejor humor aunque tras las cámaras la concursante seguía enfadada gritando: "A la mierda, chaval, a la mierda".

