'Got Talent España' se consolida como líder de la noche de los viernes con un gran 16,8% y aplasta a 'Tu cara me suena' (15,6%)

Got Talent triunfa en la noche de los viernes consiguiendo superar a su mayor rival con un gran 16,8% de share. Aunque Tu cara me suena no se queda muy atrás con un buen 15,6% de share. Consulte los datos de todas las cadenas.

Equipo de investigación quedó como tercera opción con un 7,8 % de share en su séptimo aniversario.

AUDIENCIAS CON INVITADOS

Telecinco

Got Talent España: 16,8% y 2.483.000

Antena 3

Tu cara me suena 6: 15,6% y 2.156.000

La Sexta

LaSexta Columna: 7,2% y 1.246.000

Equipo de investigación: El Fugitivo: 7,8% y 1.347.000

La 1

Cine: En tierra peligrosa: 7,7% y 1.342.000

Cine 2: Cazador de demonios: 4.2% y 505.000

Cuatro

Ven a cenar conmigo: 5,5% y 828.000

First Dates: 6,3% y 1.082.000

Cine Cuatro: Plan oculto: 7,9% y 1.202.000

La 2

Historia de nuestro cine: Piedras: 2.6% y 414.000

Documaster: 2,2% y 167.000

Sobreviviendo al holocausto: 2% y 191.000

AUDIENCIAS COMPLETAS, VIERNES 26 DE ENERO

