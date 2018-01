Soy una pringada vuelve a atacar a Carlota Corredera: "Eres una vendehumos" Ecoteuve.es 26/01/2018 - 17:23 0 Comentarios

Esty Quesada carga contra la presentadora por sus operaciones quirúrjicas

No es novedad la enemistad que mantienen Soy una pringada con Carlota Corredera. La youtuber ha vuelto a atacar a la presentadora de Telecinco después de que reconociera en una revista que había pasado por el quirófano en 2010 para someterse a una liposución y un levantamiento de pecho.

Por ello, Corredera ha recibido numerosas críticas después de ser una abanderada de las historias de esfuerzo y superación. Incluso, muchos le lapidan por lanzar el libro Tú también puedes.

Ella se defendió en Instagram. "Nunca he ocultado que pasé hace ocho años por quirófano: lo he comentado en varias ocasiones en la tele y está contado al detalle en mi libro", dice. "Sigo cuidando mi alimentación, sigo entrenando, sigo recurriendo a todos los medios que tengo a mi alcance para mejorar mi piel y mi cuerpo pero nunca he mentido ni engañado a nadie con mi proceso".

Sin embargo, Esty Quesada no ha podido ocultar su opinión en las redes sociales: "Carlota Corredera confiesa haberse hecho una liposución. ¿Dónde está ahora tu pronokal y tu fuerza de voluntad infinita? ¿En el quirófano? Pregunto. Eres una vendehumos y una gorda traicionera".

