Eduardo Inda manda al otorrino a Jesús Cintora: "Tienes que lavarte los oídos" Ecoteuve.es 26/01/2018 - 17:03 0 Comentarios

El periodista reprochó al expresentador de Cuatro no haber escuchado bien su postura

Ni cuando se acerca el fin de semana se reduce la tensión en la mesa política de El programa de Ana Rosa. Si este jueves, Montse Domínguez y Rafael Hernando fueron protagonistas de un encontronazo dialéctico, este viernes Eduardo Inda y Jesús Cintora han tenido un rifirrafe.

Ha sucedido en un debate sobre el debate de investidura del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Tras la intervención de Inda, el expresentador de Las mañanas de Cuatro ha manifestado que estaba de acuerdo con su postura: "En lo que dice Eduardo puede haber parte de verdad".

Atónita, Ana Rosa preguntaba al periodista: "¿Estás de acuerdo con Eduardo?". "En algo, cuidado. Yo no puedo apoyar a Eduardo cuando dice que hay que cargarse al Consejo de Estado cuando dice lo que él no quiere decir", ha contestado Cintora.

Inmediatamente después, el aludido no se ha quedado callado: "Es que yo no lo he dicho, macho. Tienes que ir al otorrino, Cintora. Al otorrino o a lavarte los oídos". Afortunadamente, la trifulca no pasó a mayores y quedó en una mera anécdota de un intenso coloquio.

PUBLICIDAD