Chabelita sigue los pasos de Gloria Camila y encuentra trabajo en Mediaset Ecoteuve.es 15:06 - 26/01/2018 0 Comentarios

La hija de la tonadillera contará su vida en 'Soy como soy', en Mtmad

Los espectadores están acostumbrados a verla en programas de televisión, en realities y en la prensa rosa, pero aún no se ha mostrado tal y como es en su vida real, en su casa, con sus amigos, con su novio y jugando con su hijo. Isa Pantoja ficha por Mtmad para mostrar su faceta más natural y desconocida en Soy como soy, nuevo reality vlog que la plataforma estrena el miércoles 31.

"Me mudo con Alberto Isla y Albertito a formar nuestro hogar. De mi nueva vida en Andalucía espero tranquilidad y estabilidad. Soy madre ante todo, y eso es algo que me gustaría mostrar en mi canal de Mtmad", asegura Isa Pantoja. "La gente sabe cosas de mi vida y mi intimidad por lo que cuentan otros, pero espero que con este canal vean lo que a mí me apetece enseñar".

Su personalidad y su forma de ser han hecho de Isa Pantoja uno de los personajes televisivos más populares del momento tanto en televisión como en redes sociales con casi 300.000 seguidores en Instagram. En Soy como soy mostrará cada semana su faceta más desconocida y desvelará sus futuros proyectos profesionales en el mundo de la moda.

Isa Pantoja, que ha retomado su relación con Alberto Isla, se une al plantel de talentos de Mtmad junto a Laura Matamoros en Inside Laura; Gloria Camila y su novio Kiko en Como yo te amo; Ylenia en Femylenia; Bea y Rodri, exconcursantes de Gran Hermano 17 en Rodéanos o Steisy, extronista de MYHYV en Soy Steisy.

