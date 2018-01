Josie aclara en 'Zapeando' si fue real la mítica bronca entre Victoria Bekham y Ana Obregón Ecoteuve.es 16:03 - 26/01/2018 0 Comentarios

La bióloga confesó que llegó a dormir "en ropa interior" con el marido de la modelo

Zapeando ha hablado este jueves de Victoria Beckham y, durante la conversación, se ha recordado el tiempo en el que la modelo vivía en España junto a su marido, que militaba por aquel entonces en las filas del Real Madrid. En esa época, un rumor sonó con fuerza en la prensa del corazón: la cantante habría abroncado a Ana Obregón por intentar tener algo más que palabras con su marido.

Los colaboradores comanzaron hablando de la reciente colaboración de la ex Spice Girl en la portada de la revista Vogue. Para algunos, Victoria "no transmite muchas ganas de vivir". Josie, por su parte, ha querido romper una lanza en favor de la británica: "Dicharachera no es pero a través de las redes sociales ha mostrado una cara que nadie conocía".

También lo ha confirmado diciendo que "hace muchos años, cuando vivía en España e hizo la portada de Vanidad, todo el mundo comentaba lo simpática que era".

A raíz de todo ésto era inevitable recordar la supuesta discusión que hubo entre Victoria y Ana Obregón, que por esas fechas compartía gimnasio con David y supuestamente algunos dicen que hubo algo más con él.

"Aquello es que fue un espectáculo", dijo el estilista, además dejó caer que esta información podría ser cierta: "Presentaba unos vaqueros, que ella pesaba 15 kilos menos que ahora ¡Estaba delgadísima! y estaba un poco chocada con el tema del gimnasio, que iba Ana Obregón ahí con Beckam". Josie ha admitido que nunca se lo ha preguntado a su amiga, pero se ha mojado y ha confesado que el cree que "sí que pasó".

Hace unos años, la propia Obregón dio una entrevista en la que confesaba que no mantuvieron relaciones sexuales porque él estaba casado, pero que si durmió con el futbolista en ropa interior.

