El motivo legal que ha obligado a 'OT' a cambiar el título de la canción de Ana y Aitana para Eurovisión Ecoteuve.es 15:45 - 26/01/2018 0 Comentarios

Brisa Fenoy se reencuentra con las concursantes tras la bronca de Noemí Galera

Chico Malo, canción que le ha tocado defender a Ana y Aitana en OT para intentar representar a España en Eurovisión, se ha convertido en el tema que más está dando de qué hablar. Tras la bronca de Noemí Galera a las concursantes por decir que no se sentían identificadas con la propuesta, la canción ha vuelto a ser noticia por otro motivo.

La composición es original de Morgan y Will Simms y ha sido adaptada al español por Brisa Fenoy. Sin embargo, el tema se ha encontrado con un problema, y es que el título original está registrado por una marca comercial.

Por ello, la autora se ha visto obligada a modificarlo. A través de Twitter, el talent musical de TVE ha anunciado que el título definitivo de la canción será Lo Malo, un lema que está presente durante todos los versos de la misma.

????????? COMUNICADO DEL DEPARTAMENTO DE CAMBIO DE TÍTULOS: La canción que interpretan @AnaG_ot2017 y @Aitana_ot2017 se llama "Lo Malo" porque el anterior título está registrado por una marca comercial. Así que ¡a tope con "Lo Malo"! ???? ¿Verdad @BrisaFenoy? ???? #OTDirecto25E pic.twitter.com/lUJ7bQCQDH — OT 2017 (@OT_Oficial) 25 de enero de 2018

Brisa Fenoy se reencuentra con Ana y Aitana tras la polémica

Hace unos días, Ana y Aitana manifestaron seriamente las dudas que tenían acerca de defender el tema que les había tocado, ya que se trataba de un género con el que no se identificaban.

Tras la polémica eurovisiva en Operación Triunfo, la artista Brisa Fenoy ha acudido a la Academia, y ha aprovechado su visita para ayudar así a Ana y Aitana a hacer suya la canción adaptada al español por ella misma.

"Yo lo entiendo perfectamente, estáis aquí encerradas y es comprensible, no me he sentido nada afectada", ha afirmado la joven, que tras aclararlo todo, ha aceptado sin ningún problema los cambios en la letra de la canción que habían propuesto las triunfitas. "Si así os sentís más cómodas, me parece de lujo", las tranquilizaba.

Tras estar presente en el pase de micros, Brisa les ha deseado lo mejor, depositando toda su confianza en ellas: "Nadie mejor que vosotras lo podía defender, sois la voz de esta generación".

PUBLICIDAD