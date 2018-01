Un joven desvela en 'First Dates' su 'religiosa' fantasía sexual "en un confesionario": "El cura a un lado y yo al otro" Ecoteuve.es 11:48 - 26/01/2018

"En ese sentido soy un poco cerdillo, la verdad. Me gusta probar cosas", afirmó

Sergi y Ken han sido una de las parejas que más ha llamado la atención este jueves en 'First Dates', tanto por la personalidad arrolladora y superficial de uno de los comensales, como por la perlita sexual con la que sueña desde hace bastante.

Ken y sergi son dos jóvenes catalanes que han acudido al programa de citas en busca del amor. Ken reconoció a Carlos Sobera el gran cambio de su vida: pasó de ser únicamente gay a ser bisexual, y aunque afirma ser muy pasional, no ha tenido mucha suerte en el amor.

Sergi es un joven con una personalidad muy arrolladora, y él mismo se define como guapo, pijo, selectivo y superficial: "Soy de los que piensan que una imagen vale más que mil palabras. No me vale que de cara seas un feto aunque luego tengas un cuerpo diez", afirmó.

En cuanto a las primeras impresiones, Sergi fue el más crítico de los dos: "La verdad que de espaldas me ha gustado, pero cuando se ha girado he dicho... ¡la madre del cordero!", reconocía Sergi acerca de su acompañante.

La conversación que ha reinado durante la cena ha sido el tema sexual. Sergi ha reconocido que le gusta que le den caña en la cama, pero prefiere hacerlo en sitios menos comunes: "En ese sentido soy un poco cerdillo, la verdad. Me gustan las cosas que no he probado", empezo diciendo.

Ken ha parecido decepcionar a su futurible pareja, ya que el joven apenas había experimentado locuras en el sexo. Así que Sergi ha decidido soltar su mejor baza: "Mi fantasía es hacerlo en un sitio público, como en un confesionario, donde las abuelas se van a confesar. El cura a un lado y yo al otro", afirmó en una de las frases más célebres de la noche y que dejó ojiplático a su cita.

