La divertida 'cazada' de Pedrerol a Fermín en 'El Chiringuito': "¿Te estás aburriendo?" Ecoteuve.es 26/01/2018 - 11:20

El presentador pilla al encargado de las redes sociales haciendo un gesto de cansancio

Fermín Canas volvió a protagonizar uno de los momentazos de este jueves en El Chiringuito. El encargado de las redes sociales del programa de Mega se coló en uno de los planos de la emisión cuando creía que nadie le veía. El joven se encontraba con la cabeza apoyada sobre su mano haciendo un gesto con el que Pedrerol interpretó que se estaba quedando dormido.

"Fermín, estás como cansado. Se te ha visto en el plano", le alertaba el presentador. "No, es que tengo aquí la televisión de retorno y estaba entretenido viendo El Chiringuito", respondió a su jefe. "El gesto no es de entretenido es de 'me aburre'. ¿Te aburres? El gesto era eso", insistió Pedrerol en un nuevo troleo al joven.

"No, no me estoy aburriendo. Es que hay una televisión donde veo el programa y estaba viéndolo entretenido así apoyado con la mano", seguía defendiendo Canas provocando las risas de todos sus compañeros. "Toca descansar, Fermín. Ay, cuánto trabajo, ¿eh? Hay que descansar un poquito", le dijo entre risas el catalán.

