Carlos Sobera rompe a llorar con la dura historia desvelada en 'Volverte a Ver'

Merchi acudió al programa a dar una sorpresa a su madre que tiene depresión

Volverte a ver es un programa cargado de emociones. Este jueves, acudía a plató Merchi, una mujer que padece una enfermedad degenerativa y que ha decidido dar una sorpresa a su madre, ya que no está llevando bien la situación. Su historia ha hecho llorar al presentador, que casi no era capaz de hablar de la emoción.

Todo comenzó hace cuatro años, cuando Merchi se empezó a percatar de que estaba perdiendo movilidad en su cuerpo, una situación que se fue agravando hasta que le diagnosticaron la enfermedad.

"Lo que está claro es que eres una luchadora", dijo emocionado el presentador. "No hago nada extraodinario, simplemente me ha tocado una situación diferente y me intento amoldar todos los días a lo que me toque", respondió la invitada. Estas palabras emocionaron mucho al presentador que trataba de contener las lágrimas con todas sus fuerzas.

Acto seguido, comenzaron a hablar de la madre de la protagonista, que se encuentra sumida en una terrible depresión. Merchi explicó que la enfermedad "cayó de la nada" y que el primer año "fue muy duro, fue como ir cuesta abajo y sin frenos". Esta situación hizo que su madre no fuese consciente del todo y ahora que la invitada tiene mayor "estabilidad física", "ha pensado en la situación y se ha parado a respirar y coger aire".

Tras estas tristes palabras, el presentador quiso ahondar más en el asunto: "La situación le sobrepasa y si ésto no va a poder conmigo no puede poder con ella. ¿Cómo vas a cuidar a alguien si tú no estás bien?". El presentador no pudo contener las lágrimas de tal forma que apenas podía hablar. Sin embargo, y aunque muy emocionado, Sobera logró continuar con el programa.

