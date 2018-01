El 'zasca' de Joaquín a Cristóbal Soria tras derrotar al Sevilla: "Tápate y no salgas en seis meses" Ecoteuve.es 26/01/2018 - 9:59 0 Comentarios

El futbolista del Betis manda un mensaje al colaborador de 'El Chiringuito' de Pedrerol

Joaquín Sánchez, futbolista del Betis, visitó este jueves el plató de El Hormiguero. El andaluz lo hizo en un momento muy dulce a nivel profesional tras su histórica victoria ante el Sevilla, al que su equipo endosó cinco goles en el Sánchez Pizjuán.

"Ganar en el campo del eterno rival y meterle 5 al Sevilla, la alegría es doble", empezó comentando. "Llevábamos años sin poder conseguirlo, porque el Sevilla lleva muchos años ganando muchos derbis pero este año nos ha tocado a nosotros", añadió.

Pablo Motos desveló entonces la orden que dio como capitán a sus compañeros esa noche: "Dijiste que a quien llegara a casa antes de las 5... multa". "Mira si hay compañeros que me respetan, que hubo algunos que no pudieron salir porque salieron tiesos los pobres, y hasta las cinco y un minuto no se fueron a la cama", comentó Joaquín con el humor que le caracteriza.

El presentador quiso saber entonces de qué manera lo celebró él: "Si guiñas el ojo izquierdo es que solo bebiste cerveza, si guiñas el ojo derecho es cerveza y cubata y si no te acuerdas de nada me guiñas los dos", le pidió al invitado. "Pues mira, Pablo, empecé así... (guiñando el ojo izquierdo) y terminé así (cerrando los dos ojos)", desveló provocando las risas del valenciano.

Joaquín manda un mensaje a Cristóbal Soria

Pablo Motos recogió entonces las imágenes de El Chiringuito correspondientes al día del derbi andaluz. En ellas, Cristóbal Soria aparecía con un gran enfado. "Como la niña del exorcista, pero en vez del demonio, se le han metido 5 goles", bromeó el presentador.

Joaquín le dio la razón y decidió lanzar un dardo contra el tertuliano. "Tiene razón. Este partido no dura 24 horas, sino que dura 6 meses hasta el partido de vuelta. Cristobalito 'mi arma', tápate y en seis meses vuelves a salir", declaró.

PUBLICIDAD