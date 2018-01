¿Es gay Kiko Hernández?: el colaborador de 'Sálvame' responde Ecoteuve.es 25/01/2018 - 20:10 0 Comentarios

"Todos tenemos algo que ocultar, pero no hay nada que me preocupe si sale"

Kiko Hernández se ha sometido a sus propias preguntas con su otro yo en Sálvame este jueves. El colaborador, que había intentado por todos los medios capear esta entrevista, ha querido ser ambigüo sobre su orientación sexual.

Hernández ha explicado los motivos por los que es tan celoso de su intimidad: "Hay parcelas que a mí me gustan reservar, tener algo mío". "Todos tenemos algo que ocultar, pero no hay nada que me preocupe si sale", seguía diciendo.

Sin embargo, el colaborador de Sálvame no ha querido responder a la pregunta del millón: "¿Sabes una pregunta que me hacen mucho por la calle? Si eres gay". Kiko contesta a su otro yo así: "¿Y tú?". "Vamos a dejarlo ahí", decía el Kiko entrevistador.

Sin embargo, después de contestar a estas preguntas, Jorge Javier ha avisado a los espectadores de que la dirección había decidido no emitir sus declaraciones sobre sus compañeros de Sálvame para "evitar un cisma". "Esta noche el comité de sabios del programa se va a reunir y va a decir si se emite o no", añadía el presentador. Algo que ha desencantado a Hernández: "Es una pena porque cuento el peor momento que he vivido en este plató".

