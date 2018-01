Ricardo Gómez ('Cuéntame') confiesa su "amor platónico" por Ana Pastor: "Es una mujer brillante" Ecoteuve.es 25/01/2018 - 18:17 0 Comentarios

El actor de la serie de TVE se somete a un comprometido test en Los 40

"Carlos y yo perdimos la virginidad más o menos a la misma edad", desvel

Ricardo Gómez visitó este jueves los estudios de Los 40 para ser entrevistado en Anda ya! con motivo del estreno de la décimo novena temporada de Cuéntame cómo pasó. El actor fue sorprendido por Cristina Boscá y Dani Moreno, que prepararon al invitado un divertido juego en el que debía responder a una serie de preguntas comprometidas.

En este test formado por cinco cuestiones, entre ellas alguna subida de tono, Gómez tenía dos comodines para responder como Carlitos en lugar de Ricardo. El primero de ellos lo agotó en la primera pregunta, la referida a cuánto cobra como actor de la serie de La 1. "Uno de los ejes centrales es que Carlos está muy pobre. Carlos arranca sin nónima la temporada", empezó diciendo.

En segundo término, en su propia voz reconoció que la última vez que lloró fue viendo el musical de Billy Elliot. "Me pasé todo el segundo acto llorando", afirmó el intérprete, que recomendó a todo el mundo verlo porque es uno de los mejores que se ha hecho en España.

El tono del test se elevó cuando Moreno le preguntó que si alguna vez alguna persona le había puesto. "Llevo 16 años conociendo a gente. Vamos a dejarlo en los últimos seis... pero por supuesto que sí. No solo una persona, sino muchas. Trabajamos con emociones", confesó Gómez.

En la misma línea, Boscá pidió al invitado que revelara la identidad de su "amor platónico". Ricardo tomó entonces la decisión de responder desde su persona y no desde su personaje: "No me cuesta nada confesar que uno de mis amores platónicos es la periodista Ana Pastor. Es una mujer brillante, guapísima y una de las mentes más privilegiadas de este país", reconoció.

"¿A qué edad perdiste la virginidad?", entonó el presentador en la última de las preguntas. Y aunque Gómez fue más reservado, terminó revelando a medias la respuesta real. "Creo que es en la temporada... Hablo de Carlos, ¿eh?", matizó entre risas.

"Creo que es en la temporada 13, en una secuencia preciosa. Coincidió coetáneamente conmigo, más o menos", confesó el actor, que en Cuéntame vivió su primera vez con Karina en la temporada 11 en un episodio emitido en diciembre de 2009, cuando Gómez tenía 15 años.

