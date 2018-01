Un joven confiesa la fantasía sexual más surrealista jamás contada en 'First Dates' Ecoteuve.es 19:07 - 25/01/2018 0 Comentarios

Félix deja a todos impactados con el lugar donde le gustaría tener un escarceo

Dos jóvenes madrileños han acudido a First Dates para encontrar el amor después de haber tenido experiencias decepcionantes en sus vidas. Uno de ellos ha llamado la atención más que el otro al protagonizar dos momentos que provocaron un gran revuelo en la red.

Alba, de 19 años, se ha mostrado muy segura de sí misma durante la cita, mientras que Félix, de 25 años se mostraba más tímido, aunque con un gran toque de alegría en las venas. Y es que el joven ha acaparado la atención de los seguidores del programa por varios comentarios que ha hecho durante la velada.

A su llegada al restaurante de First Dates, Félix se mostraba bastante perdido respecto a la dinámica del programa. Por este motivo, Lidia Torrent, una de las camareras, le ha preguntado el motivo de su actitud, y él ha reconocido que nunca había visto el programa de citas. Había sido un amigo suyo quien le había apuntado para encontrar a su chica ideal.

Tras la cena con su pareja, en la que se interesó más por hablar de él que por conocer a Alba, llegó el momento de las confesiones. Al joven le tocó pasar una prueba que consistía en susurrar al oído su mayor fantasía sexual: "A mí me gustaría hacerlo en un castillo hinchable sobre la playa en Hawái. Pero que se quede anclado eh, no me quiero ir mar adentro", comentaba Félix.

