El enfado de Sevilla y Espanyol con 'Deportes Cuatro': "¿Tan difícil es contar lo que pasa?"

Los equipos de primera división se quejaron del tratamiento de la información

El Sevilla F.C. y Real Espanyol, equipos de primera división, han manifestado a través de Twitter su desacuerdo con el tratamiento que ha tenido Deportes Cuatro en distintas informaciones sobre sus aficiones.

Vayamos por partes. Si hace unos días, el club hispalense mostraba su enfado con TVE por utilizar unas imágenes de aficionados sevillistas mientras se hablaba de la pelea entre dos hinchas del Atlético de Madrid, en esta ocasión han criticado la información del recibimiento de Vitolo, exjugador del Sevilla, en el Sánchez Pizjuán.

Juanma Castaño introdujo así unas imágenes en la que se escuchaban insultos hacia el jugador rojiblanco: "Había que ver cómo recibían a Vitolo en Sevilla. Sin Costa, gran protagonista del partido Vitolo". El instante se repitió dos veces mientras que Carreño añadía "En su vuelto a Sevilla, algún sinvergüenza". "Sí, escondido entre la gente le dice 'qué perro eres, Vitolo'. Un maleducado y un impresentable, como hay tantos", sentenciaba Castaño remarcando siempre que se trataba de una minoría.

Sin embargo, el detonante del enfado fue un tuit de la cuenta del programa que, ya ha sido retirado, y que decía lo siguiente: "Vitolo ha regresado a Sevilla y ha tenido que aguantar unos lamentables gritos de una parte de la afición".

Posteriormente, el Sevilla, a través de Twitter se hacía eco de lo sucedido y mostraba su enfado: "Si una persona insulta, es una sola persona, no una parte de la afición. Y la supuesta pancarta que ponéis en la grada no existe. ¿Tan difícil es contar simplemente lo que pasa?". Dicha pancarta no existió, sino que se trataba de un rótulo de lo que se escuchaba en el estadio. Aunque el club se ha disculpado, el tuit sigue activo.

Los 'Stranger Things' del Espanyol

El RCD Espanyol se ha sumado a las quejas del club andaluz manifestando también su desacuerdo por la mísma vía, Twitter: "¡Qué sorpresa, Sevilla! Los amigos de Deportes Cuatro se ensañaron con toda la afición del Espanyol durante días gracias a un exaltado que tiró un papel...¡Stranger Things! Los hechos se remontan al partido de ida de cuartos de final de Copa en el que el portero del Barça Cillesen recibió el impacto de una bola de papel de plata.

