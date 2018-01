Gloria Serra: "La competencia ficha a nuestros reporteros porque somos marca de calidad" David Saiz 8:40 - 25/01/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora de 'Equipo de investigación' por su séptimo aniversario

El programa emite esta noche un especial sobre la fuga de Anglés por el crimen de Alcàsser

"Nunca nos tiramos a la piscina; anuncian más demandas de las que nos presentan"

Siete años lleva Gloria Serra al frente de Equipo de investigación. "Un milagro", reconoce la presentadora a ECOTEUVE.ES. "Pensé que con la crisis la cadena no lo iba a poder aguantar y mira cómo me equivoqué". La audiencia ha acompañado al programa y se ha convertido en pieza fundamental de La Sexta, la cadena que acogió el programa después de sus comienzos en Antena 3.

Equipo de investigación celebra sus siete años de vida con un reportaje especial sobre la fuga de Antonio Anglés que se emite esta noche. Como curiosidad, Serra dejará de ser la narradora del programa solo por un día. En su lugar, se escucharán los testimonios de las últimas 25 personas que vieron al presunto asesino de Miriam, Toñi y Desirée.

¿Dónde estaba y cómo recuerda el crimen de Alcàsser?

Estaba trabajando en TVE, no lo pude tratar como periodista pero sí recuerdo el impacto de aquel suceso que destrozó a todo un país. Lo que más me ha impactado son las teorías de la conspiración que se generaron. Hubo mucho dolor y mucho oportunismo y muchos compañeros que no hicieron bien su trabajo.

¿Quién actuó peor, el mundo policial o el periodístico?

El periodístico. Una parte de los periodistas hicieron muy mal su trabajo.

'Equipo de investigación' cumple 7 años. ¿De qué reportaje se siente más orgullosa?

Aquellos que desvelan cosas complicadas, como el de 'El Yunque'... También los que cuentan asuntos que pasan a nuestro lado y no vemos, como el del mayor traficante de mujeres de Europa, que ya está en prisión.

¿Con algún reportaje se ha sentido frustrada?

Sí, ha habido casos en los que nos hubiera gustado poner más en evidencia lo que sabíamos, pero no teníamos pruebas suficientes y, por lo tanto, no lo hemos podido contar. Somos muy serios, tenemos el apoyo del departamento jurídico de la casa y sabemos qué línea no debemos cruzar.

¿En estos 7 años la Policía les ha parado algún reportaje?

En algún caso hemos hecho investigaciones paralelas. Ellos hacen su trabajo y nosotros el nuestro e intentamos no interferir. Con los años hemos llegado a una relación de colaboración, que no subordinación. Trabajamos en negociados que se cruzan. En algunos casos nos han llegado a pedir alguna cinta, como el caso del 'alunicero' que habló para nosotros. Esa cinta acabó en manos de la Policía y ayudamos a la investigación.

El programa recibirá presiones, llamadas y quejas tras la emisión de los reportajes. ¿Cómo son los lunes en la redacción?

No llegan, porque tenemos una buena espalda que nos protege. De todos modos, nunca nos tiramos a la piscina, no entramos en el terreno de la difamación. Ocurre un fenómeno curioso, y es que la gente anuncia más demandas de las que presenta. Cuando hay un anuncio de demanda, nunca llega. Cuando la hay, llega sin avisar. Estamos muy tranquilos y la estadística es apabullante a nuestro favor: en 7 años ha habido pocas demandas y todas han sido falladas a nuestro favor.

¿Hay algún tema que no han tratado y le gustaría hacerlo?

Esos están en el cajón de la lista de espera de Equipo de investigación. A veces hay temas que no avanzan, como el de Marina d'Or, que estuvo dos años parado, y luego acaban saliendo adelante. Hay varios así, pero no desaparecen, solo están a la espera.

'Equipo de investigación' es cantera de reporteros. Cuatro se ha llevado alguno recientemente. ¿Qué siente cuando se van?

Es una constante en nuestra profesión y es lo bueno. Lo malo era la época de crisis cuando no había movimiento porque no había trabajo. Cuando la competencia empezó a hacer programas similares y se llevaba a nuestra gente para hacer lo mismo nos lo tomamos como un orgullo, porque eso quiere decir que hemos creado una escuela y que se reconoce que Equipo de investigación es marca de calidad.

¿Y a usted no le han intentado repescar desde Mediaset?

No (Risas). He recibido algunas llamadas durante estos años pero sin ningún proyecto concreto porque esa llamada se acababa nada más producirse. Si era quedar para comer, bien, pero no para otra cosa.

¿Llamadas de Mediaset?

Llamadas en general, porque en este mundo nos llamamos mucho y comemos mucho (risas). Me fui de Mediaset muy bien con ellos. Paolo [Vasile] me decía '¿Por qué te vas?'. Pues porque yo tengo un perfil informativo en el que los proyectos de Atresmedia encajan más con mis habilidades, nada más. Mediaset fue mi casa en dos periodos y tengo grandes amigos allí.

