Roi y Cepeda, "los Xavi e Iniesta de 'OT" revolucionan 'Late Motiv' y se retan a 'Words' con Berto y Buenafuente

Los concursantes del talent de TVE, estrellas invitadas del programa de Movistar+

Roi y Cepeda visitaron este miércoles el plató de Late Motiv y lo hicieron como auténticas estrellas de la televisión. A su entrada en el estudio, los concursantes de la exitosa edición de Operación Triunfo recibieron una gran ovación por parte del público.

Roi fue el primero en hacerlo, ya que fue el que provocó que el programa de Movistar+ se fijara en ellos para llevarlos al programa. Un día después de abandonar la Academia, el gallego retó a través de Twitter a Berto Romero a una partida de Words. Buenafuente recogió el guante e invitó al 'sapoconcho' del talent musical y a su gran amigo Cepeda.

Antes de ser entrevistados, Roi y Berto disputaron su batalla en el particular juego que se inventó Andreu. En él, los concursantes deben decir que palabra les sugiere otra propuesta por el presentador y esta no debe ser ni demasiado evidente, ni demasiado alejada de la original.

Roi empezó dubitativo y algo nervioso, pedía consejos a Berto, que confesó que a partir de ahora van a ser "mejores amigos". "Te recuerdo que el que me dijo 'Te reviento a Words fuiste tú", bromeó Romero, que se llevó un 8,9 por decir "Espíritu" a la palabra "Música".

Buenafuente pidió al concursante de OT una palabra para Cataluña y este, tras mucho pensárselo, dijo la primera que le había venido a la mente: "Pujol", aseguró en un primer momento en el que parecía referirse al político. "Eres listo, pero en Words no tanto", le dijo Andreu, que no estaba del todo convencido. "La inteligencia nunca fue un valor en Words", subrayó entre risas Berto. "Eh, pero Puyol como futbolista", concretó Roi haciendo que Buenafuente quedara aun más decepcionado.

Sin darle ninguna puntuación, el presentador decidió darle una vuelta al juego y sorprendió proponiendo a Roi ocupar su lugar. Y en un cómico momento en el que Buenafuente valoraba la palabra respondida por su compañero, Roi le interrumpió: "Andreu, el juez soy yo" "¡Se ha hecho con el programa!", exclamó Berto provocando las risas de los presentes. "Ya me dijeron que cuidado con este, que parece que no está y...", añadió el catalán.

Cepeda y Roi valoran su "triunfo" en la televisión

Tras este divertido momento, llegó el turno de la entrevista, para la que Andreu dio paso a Cepeda. Ambos repasaron su paso por la Academia. "Los Xavi e Iniesta de OT", les definió Buenafuente mientras reflexionaban sobre el éxito que había tenido el programa. "Se debe a que además de la cara y la voz, han conocido también a la persona que hay detrás de todo eso. Además es un programa que enseña muchísimos valores", respondió Cepeda. "La naturalidad de los concursantes y los profesores, y la unión de todos, ha sido mágico", apostilló Roi.

Cepeda prometió que no había decidido presentarse al programa pensando en convertirse en una estrella: "Yo entré para aprender y para dar a conocer la música que hago, y si ahora estoy aquí lo agradezco mucho pero no era esta la primera intención", razonó. "OT llevaba muchísimos años en reposo y no sabíamos cómo iba a ser", explicó por su parte Roi.

