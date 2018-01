Manu Guix y un "tozudo" Alfred discuten por cambiar la letra de su canción para Eurovisión Ecoteuve.es 25/01/2018 - 12:14 0 Comentarios

El concursante se ofende por la opinión del profesor: "¡Te equivocas tanto!"

La crisis generada en OT por Eurovisión no solo se refleja en la bronca que recibieron Aitana y Ana Guerra. Alfred también entró en conflicto con los profesores por la letra de la canción que le ha tocado cantar en solitario, aunque en este caso el concursante aplicó por una política de hechos consumados.

Alfred pidió permiso al autor de su tema para hacer algunos cambios. Se lo concedió y el concursante, que también compone, se tomó la libertad de reescribir buena parte del texto.

Los cambios no gustaron a los profesores, especialmente a Manu Guix. "Has añadido un toque de oscuridad a la canción", dijo. "Estos cambios lo mejoran para ti, pero visto desde fuera, no". "No, al revés ¡Te equivocas tanto! Lo que he añadido da más luz. Te lo digo yo que la he escrito".

Alfred defendía que podía cambiarla a su gusto porque el autor le había dado permiso y Manu le intentó explicar que estaba mejor la original. "Esta no es tu canción, Alfred, tiene un autor. Yo he sido el primero en decir que te la lleves a tu terreno, pero tú la estás reescribiendo. Esto ya es una agresión a la propiedad intelectual de un autor, por mucho que tengas su beneplácito".



Alfred no se movió y mantuvo una y otra vez que sus cambios enriquecían la canción porque la hacían más personal. "Eres tan tozudo", contestó Guix.

Youtube Video

PUBLICIDAD