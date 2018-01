La gran bronca de Jorge Javier y Risto Mejide en 'Got Talent': "¡Estoy hasta las narices!" Ecoteuve.es 25/01/2018 - 11:47 0 Comentarios

Telecinco emite el enfrentamiento que costó la amistad a los dos presentadores

Jorge Javier Vázquez desvelaba este miércoles su "heavy bronca" con Risto Mejide en Got Talent por la que terminaron rompiendo su amistad. Este enfrentamiento fue recogido, precisamente, en la nueva gala del programa emitida anoche en Telecinco.

Todo se desencadenó con la actuación de una concursante de cuestionado talento en la que Jorge Javier fue el único de los jueces que no pulsó el botón rojo para que finalizara su número. Del mismo modo, fue el único en dar un 'sí' para que pasara a la siguiente fase: "Hay quien no entiende lo de la física cuántica y si no lo entienden, no lo entienden. Pero ojalá hubiera más gente como tú", dijo irónico en un comentario que Mejide tomó como un desprecio.

"Me parece muy banal lo que acabas de hacer, Jorge Javier. No es una cuestión de entender o no entender. No nos dejes de estúpidos a los que no nos gusta lo mismo que a ti", le respondió el publicista. "Mira, vamos a hacer una cosa: A partir de ahora, nadie va a opinar de las opiniones de los demás. ¿Lo hacemos así? ¡Estoy hasta las narices! ¿A qué jugamos?", dijo enfadado el presentador de Sálvame.

"La superioridad moral del arte a mí me repatea", comentaba Risto por lo bajo a Edurne. "Me dan ganas de largarme", le decía Vázquez a Eva Hache por su parte. Ambas decidieron permanecer en silencio, sorprendidas por la tensión que se había generado en el plató.

