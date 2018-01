Consternación en 'El Chiringuito' con el fracaso histórico del Madrid: "¿Dónde nos mandó el Leganés? ¡Al carrer!" Ecoteuve.es 25/01/2018 - 10:30 0 Comentarios

Los tertulianos 'merengues' del programa de Pedrerol, hundidos tras la derrota

Desde el momento en el que Gil Manzano dio el pitido final en el Santiago Bernabeu, todas las miradas se centraron -en el plano televisivo- en El Chiringuito de Jugones. El fracaso histórico del Real Madrid en Copa al caer derrotado ante el Leganés hizo que creciera el interés por ver cómo habían reaccionado los tertulianos del programa presentado por Josep Pedrerol en Mega.

Y el espacio deportivo no decepcionó. Magistralmente, el presentador fue dando paso a plató, uno por uno, a los colaboradores más acérrimos al conjunto de Zinedine Zidane. La decepción y frustración en todos ellos era evidente desde el momento en el que las cámaras mostraban sus caras.

Alfredo Duro fue el primero en explotar cargando contra los jugadores blancos: "¡Al carrer! ¿Dónde te vas a ir? ¡Pues al carrer! Y lo peor es que el día 14 a lo mejor también nos mandan al carrer. ¿Dónde te manda el Leganés? ¡Al carrer! ¿Dónde te manda el Valencia? ¡Al carrer! ¿Dónde te manda el Barça? ¡Al carrer! Y el Levante, y el Betis... ¡No le ganas a nadie!", dijo enfadado el tertuliano.

¡TREMENDO! @alfredoduro1 'EXPLOTA' en #ChiringuitoMadrid: "¿DÓNDE TE MANDA el Leganés? ¿Dónde TE VA A MANDAR el Valencia? ¿DÓNDE TE MANDÓ el Barça? ¡¡AL CARRER!!. ¡¡NO LE GANAS A NADIE!!". pic.twitter.com/tleGi93fp2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 24 de enero de 2018

Edu Aguirre, también merengue confeso, se mostró decepcionado con la actitud del club y aseguró estar viviendo una auténtica "pesadilla". "Se te quitan las ganas de todo. Quiero despertarme y que sea agosto. Es imposible que sea realidad. ¿Dónde estaba el Madrid y dónde está ahora? No entiendo nada", afirmó el periodista que señaló a "cuatro o cinco jugadores que no tienen el nivel para estar en el Madrid".

Uno de los momentazos de la noche llegó cuando Pedrerol dio paso a Juanma Rodríguez, quien se mostró 'en huelga' al no tener nada que decir. "Estoy en shock. Me iría a la cama ahora mismo", empezó diciendo el tertuliano. "Igual no deberías haberme invitado hoy, Josep. Voy a ayudar poco al programa hoy", dijo Rodríguez, que se veía incapaz de articular palabra. "Me merezco todo lo que me digan, yo lo asumo", continuó afirmando mientras algunos de sus compañeros culés intentaban picarle.

¡@juanma_rguez llega COMPLETAMENTE ABATIDO y acaba ESTALLANDO! ????????"¡¡Con 20 AÑOS y la CAMISETA del MADRID NO ME QUITA UN BALÓN NADIE!! ¡¡HAY QUE PONER SANGRE, JOD...!!" #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/GmJaNcwBoY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 25 de enero de 2018

Acto seguido, fue el turno de Tomás Roncero, uno de los tertulianos más esperados por los espectadores. El colaborador, hundido, llegó a emocionarse al afirmar que le hacía ilusión esta Copa. "Estoy jodido. Me ilusionaba la copa, estuve en las dos finales de Mestalla y disfruté como un niño", comentó el tertuliano entre lágrimas. "Es muy difícil ser del Madrid porque es el único que esto no se lo puede permitir", dijo muy emocionado.

Cristobal Soria despierta a 'la bestia'

Hacia el final de la noche, Pedrerol sorprendió a todos al conectar en directo con uno de los tertulianos más combativos contra el Real Madrid: Cristobal Soria. El sevillista entró por videollamada y su cara era totalmente opuesta a la de sus compañeros presentes en plató. "¡Noche histórica en El Chiringuito! ¡Que noche más grande! Cómo estoy disfrutando de verles hincando la rodilla a los madridistas", dijo el tertuliano, que fue pinchando uno por uno a todos los colaboradores madridistas.

????¡QUÉ COSA MÁS GRANDE!???? "Estoy disfrutando de UNA NOCHE HISTÓRICA", @cristobalsoria entra para MANDAR MENSAJES a todos LOS MADRIDISTAS del plató ¡VENTE a #ChiringuitoMadrid! pic.twitter.com/YpEkcN3lRU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 25 de enero de 2018

Las palabras de Soria y de los colaboradores 'culés' despertaron a la bestia y Roncero y Juanma Rodríguez se pusieron en pie al final de la noche para hacer una arenga al club merengue. "El PSG nos tiene que temer ahora porque somos un animal herido y los animales heridos son peores en la selva", empezó diciendo el primero. "¡Estoy con Tomás! ¡A por ellos!", dijo el segundo, que animaba a todos los seguidores del Madrid a levantarse y apoyar a su equipo.

