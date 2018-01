Monumental bronca de Noemí Galera a Aitana y Ana Guerra por criticar el reggaetón que tienen que cantar para Eurovisión Ecoteuve.es 25/01/2018 - 10:26 0 Comentarios

"Confiad en nosotros, tenéis 18 años y no tenéis ni puta idea de la industria musical"

"Haced lo que os guste cuando salgáis de aquí, no os dejéis influir por lo que os diga nadie. Sed fieles a vosotros mismos", dijo Manu Guix el martes pasado a los concursantes de OT. "El éxito es sentirte orgulloso con lo que haces y no ser la marioneta de nadie". Las palabras, apoyadas por Noemí Galera, debieron quedar grabadas en la cabeza de los concursantes.

Ana Guerra y Aitana no están muy contentas con le tema que les han dado para Eurovisión, Chico Malo, un reggaeton con el que no se ven en el popular festival. "Es un temazo, lo bailaríamos en cualquier discoteca, pero es un estilo con el que no nos sentimos muy identificadas", comentó Ana. "Me siento rara. Me asusta", simplemente eso, apuntó Aitana.

Noemí y Manu escucharon las quejas de las alumnas y se presentaron a la hora de la merienda en la cocina de OTmuy enfadados. El chorreo que les cayó a Aitana y Ana fue de aúpa.

"¿Qué os pensáis que cantaréis cuando salgáis de OT?", espetó Galera. "¿Habéis pensado que igual el autor de la canción os está escuchando?", dijo la directora de la academia, dolida por el "desprecio" a la canción. "Si queréis cambiar la letra se lo decís a la cara al autor", continuó. "Estoy muy cabreada".





Las alumnas se defendieron insistiendo que la canción les gustaba pero que no se "identificaban" con el reggaetón como género. "Tened cuidado en cómo decís las cosas, porque se puede interpretar que esta canción no os gusta y que estáis obligadas a hacerlo", comentó Manu. Y más o menos era eso lo que les ocurría. "No queremos putear a nadie y lo que estáis diciendo se puede interpretar como de una soberbia de guantazo".

"Simplemente digo que nunca me he visto cantando reggaetón", prosiguió Aitana. "Lo hemos dicho por lo que supone ir a representar a un país a Eurovisión con algo que no siento del todo". Esta queja, pro cierto, es la que hizo Beth años después de ir al festival con Dime.



"Si Universal, TV y Gestmusic considera que esta canción es muy buena opción para vosotras dos, que acabáis de salir del huevo, tenéis 18 años y no tenéis ni puta idea de la industria musical, como mínimo deberíais confiar en nosotros", continuó Noemí.



"Esto es confianza ciega", se quejó Ana antes de terminar una dura conversación en la que Aitana acabó llorando.

La bronca de Noemí y Manu a Aitana y Ana no fue muy bien recibida en las redes sociales, que criticaron el desproporcionado chorreo que se llevaron las alumnas.

Brisa Fenoy, una de las autoras del tema, ha mediado en Twitter: "Ayudaré en todo lo que pueda para que hagan la canción suya que es el único objetivo".

