Paula Prendes se carga la hipnosis de Jorge Luengo en Zapeando: "Es que no me duermo ahora" Ecoteuve.es 19:27 - 24/01/2018 0 Comentarios

La colaboradora se resistió al olvidar el número 2 en el programa de La Sexta

El equipo de Zapeando ha sorprendido a su audiencia con la compañía del ilusionista Jorge Luengo, que ha acudido al plató de La Sexta para hipnotizar a los colaboradores del programa, como arma para tratar de competir contra la final de Iván en Mujeres y Hombres y Viceversa, en Cuatro.

Sin embargo, la estrategia no ha resultado muy creíble, ya que Paula Prendes 'estropeó' la hipnosis al estar totalmente escéptica desde un primer momento. Y es que Luengo le habría borrado el número dos de su mente, algo que nunca ocurrió. "¡Es que no me duermo ahora!", decía entre risas.

Mientras, el mago intentaba excusarse: "La hipnosis requiere de un trabajo previo que, en esta ocasión, no hemos podido llevar a cabo". "Es la valentía del directo, no todo tiene por qué salir bien", decía Blanco.

El que sí fue hipnotizado fue su jefe Frank Blanco que, por un momento, ha dejado de saber leer. Luengo le mostró unas tarjetas con palabras que debía leer en voz alta, y que este no ha sido capaz de conseguirlo.

Algunos espectadores del programa de La Sexta han puesto en duda el método en las redes sociales:

????Reláaaajate.... Despeeeeja tu menteee... Concéntrateeee... ???? Atención porque el programa de hoy sabemos cómo empieza, pero no cómo va a terminar. ¿Preparados para una tarde hipnotizante? Hoy estará @jorgeluengo en #Zapeando1039 a las 15:45h en @laSextaTV.? pic.twitter.com/eNSZg0gMQu — zapeando (@zapeandola6) 24 de enero de 2018

Paula Pendres desmontando sin querer la falsa de la hipnosis #Zapeando1039 — ???? Valle ???? (@Giluvr) 24 de enero de 2018

#Zapeando1039 Ya sabia yo que esto de la hipnosis es todo un cuento. Para muestra una mala actriz. — Jack el Guapo (@rascamama) 24 de enero de 2018

#zapeando1039 la escena fail de hipnosis es digna de salir en todos los programas de zaping... como #zapeando — Victor Tapia (@victor73tapia) 24 de enero de 2018

vaya chorrada la de hoy, acaban de confirmar que la payasada de la hipnosis es mentira, por si alguno aún se la creía. Me cambio de canal jaja #Zapeando1039 — .:: Marta ::. (@atram29) 24 de enero de 2018

Si quereis reiros, es imprescindible que pongais La Sexta ahora mismo y veais #zapeando1039@jorgeluengo haciendo el ridiculo con su supuesta hipnosis. Vaya 2 fails se ha comido ya con @PPrendes y @Frank_Blanco.

Vergüenza ajena la verdad. — Cedric Molina Gomez (@ilcapoCED) 24 de enero de 2018

