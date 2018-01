Antonio Pampliega cayó en depresión tras su secuestro: "Estuve semanas sin salir a la calle" Ecoteuve.es 24/01/2018 - 18:39 0 Comentarios

El periodista, retenido por Al Qaeda durante 299 días, ha visitado 'Sálvame'

Antonio Pampliega ha visitado este miércoles Sálvame para promocionar el documental Coltán: mineral de sangre que emite Cuatro este martes 30 (22.40). El periodista ha revivido con Jorge Javier su secuestro por Al Qaeda en Siria durante 299 días y sus consecuencias.

Absolutamente asombrado por el relato, Vázquez le preguntó si se puede ser feliz después de un suceso como este que le cambió la vida. "No se puede, se debe ser feliz. A mí me han dado una segunda oportunidad. El secuestro es una lección que no quiero olvidar porque me ha enseñado muchísimas cosas que antes no valoraba", contestó él recordando que él ha tenido más suerte que otros amigos.

Sin embargo, Pampliega se vio sumido en una profunda crisis después de toda la "ola de adrenalina" que tenía los meses después de su liberación y, según ha revelado, estuvo semanas sin salir de casa: "Tuve una depresión profunda. Solo comía y comía de la ansiedad".

Fue entonces cuando decidió ir al psicólogo, quince meses después: "No es fácil, a mí me costó. Se supera centrándote, mirándote al espejo y dándote cuenta de '¡chaval, no estás bien!'.

También ha hecho mención a En la oscuridad, el libro que escribió relatando su pesadilla: "Mi padre solo se ha ido el prólogo y lo dejó en la mesilla. Mi hermana no lo ha leído, mi hermano le costó cinco meses y mis tías han ido poco a poco. Cuando pones rostro a esas palabras, la cosa cambia".

PUBLICIDAD