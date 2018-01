Jorge Javier desvela su "heavy bronca" con Risto Mejide: 'Got Talent' nos costó la amistad' Ecoteuve.es 24/01/2018 - 11:41 0 Comentarios

La discusión se produjo durante las grabaciones del talent show de Telecinco

Eva Hache y Edurne tuvieron que hacer "verdaderos esfuerzos" en el programa

"Las discrepancias entre los jueces son reales. No existen imposturas"

La semana pasada se estrenó una nueva edición de Got Talent en Telecinco. Una de las actuaciones, la de Wendy Superstar, sembró la discordia entre los jueces del programa. La protagonista, una showman que sorprendió con su "movimiento de pechamen" pasó a la siguiente ronda gracias a Jorge Javier, Eva Hache y Edurne lo que provocó la indignación de Risto Mejide.

"Bajo mi punto de vista esto es una payasada y está fuera de registro. Esto es un concurso y aquí viene la gente a ganar no a mover las tetas. Premiando payasadas como esta le damos pie a... ¡El Tekila ganó por vuestra culpa!", dijo el publicista.

Jorge Javier, en su artículo semana de la revista Lecturas, quitó hierro a esta "tremenda bronca" y desveló otra más importante que se produjo durante las grabaciones del talent show: "Nos dejamos de hablar durante algún tiempo".

"A cuatro días de acabar las audiciones, más cerca de las once de la noche que de las diez, apareció una actuación que no era nada del otro jueves. Del montón, vamos. A la hora de evaluar, yo dije una chorrada porque no me salió decir otra cosa, Risto me replicó de una manera que me sacó de mis casillas, apareció mi vena flamencona y le canté las cuarenta", explica el presentador que en camerinos se negó a arreglar el entuerto.

Al día siguiente, Mejide seguía con las intención de hacer las paces, pero el "orgullo o dignidad" de Jorge lo impidieron: "Me negué a hablar con él. Nos quedaban cuatro días por delante y, de verdad que fueron muy complicados. Pero yo me decía: 'Aguanta, Jorge, aguanta, que ya queda menos".Incluso, sigue revelando, cuenta que Edurne y Eva Hache "tuvieron que haces verdaderos esfuerzos para que no se notara el muro que nos separaba".

El "tremendo" mensaje de Risto

Después de su descanso estival, Jorge Javier sí accedió a escribir un "mensaje muy conciliador" y la respuesta de Risto fue "tremenda": "No he podido volver a leerlo por su dureza. Me dejó descolocado, paralizado". Sin embargo, al día siguiente recibió otro pidiéndole que "se olvidara del anterior".

La paz llegó en un japonés, con reserva realizada por el publicista. "Charlamos sin rencores, pusimos nuestros sentimientos sobre la mesa y salimos del restaurante con la sensación de que en nuestra relación había cariño sincero", dice. Y concluye así: "Las discrepancias entre los jueces son reales. No existen imposturas ni creación de falsos conflictos. El formato funciona como un reloj porque hay cientos de personas velando por él".

