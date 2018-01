Muere Tinky Winky: fallece Simon Shelton Barnes, el actor que interpretó al 'teletubbie' morado Ecoteuve.es 24/01/2018 - 11:01 0 Comentarios

El intérprete se metió en la piel del personaje entre 1997 y 2011

Simon Shelton Barnes, actor que se metió en la piel de Tinky Winky (el teletubbie morado) entre 1997 y 2011, falleció de manera repentina, a los 52 años, el pasado 17 de enero en Ampthill (Bedfordshire, Reino Unido). La noticia la ha dado su sobrina Emily Atack a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Mi maravilloso tío Simon Barnes nos ha sido arrebatado de repente. El hombre más amable y talentoso que podías conocer. Amado por todos los que lo conocieron, y lo será por siempre", escribió en el texto que acompaña a la imagen.

Desde la cuenta oficial en Twitter de los Telettubies también se han despedido del actor con un emotivo mensaje: "Muy tristes al escuchar que el actor Simon Shelton, que interpretó a Tinky Winky a finales de los 90, ha fallecido. Nuestros pensamientos están con su familia. Abrazos", reza el comentario.

Simon Shelton Barnes, bailarín y coreógrafo de profesión, se unió a los Teletubbies el 31 de marzo de 1997, cuando el actor que daba vida a Tinky Winy fue despedido. El actor era padre de tres hijos y llegó a decir que decidió meterse en este proyecto porque los personajes eran "un poco como The Beatles y los Take That de la televisión".

En 1999, Tinky Winky fue cuestionado después de que un predicador evangélico acusara al personaje de ser moralmente dañino por identificarse como un modelo gay: "Es violeta, el color del orgullo, y su antena tiene la forma de un triángulo, el símbolo del orgullo gay", llegó a decir en unas polémicas declaraciones.

