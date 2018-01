Antonio Carmona, tras estar al borde de la muerte: "Vi a Ángel Nieto y a mi padre a los pies de mi cama" Ecoteuve.es 24/01/2018 - 10:23 0 Comentarios

El cantante granadino estuvo varios días en coma por una infección bacteriana

Antonio Carmona reapareció este martes en El Hormiguero varios meses después de haber estado al borde de la muerte. El cantante permaneció durante varios días en la UCI en estado de coma tras una grave infección producida por una bacteria.

"Hay que ver lo que tengo que hacer para venir a este programa", comenzó diciendo entre risas el artista en una divertida pulla a Pablo Motos. Acto seguido, se dispuso a desmentir que sus problemas de salud se debieran unos implantes dentales.

"No fue eso. Yo creo que tenía algo encapsulado desde hacía tiempo y que salió en ese momento, por una serie de cosas. Estaba medicándome, hice un tratamiento homeopático... Estaba de Dios y ya está", explicó.

Carmona contó que tuvo que ser intervenido hasta en dos ocasiones porque los médicos no lograron controlar la infección en su primera operación: "Después de la segunda intervención decidieron inducirme el coma. Yo no me enteré, pero si ellos lo decidieron hay que respetar esa decisión", explicó al presentador, que escuchaba con atención.

El granadino reveló con un sorprendente testimonio lo que vivió durante los momentos más complicados de aquel trance: "Tuve a dos ángeles a los pies de mi cama, vi a Ángel nieto y a mi padre. De verdad, los vi. Y cuando los vi a los dos juntos, me dije, hostia, qué chungo está esto", comentó entre risas.

Carmona zanjó este episodio agradeciendo los cuidados de los servicios médicos y de su familia. "Mariola, eres para mí el ángel que me ha cuidado, ahora descansa porque te lo mereces, que has estado como una jabata en el hospital. En mi vida me he sentido tan amado y tan querido, gracias por esas dos hijas que me has dado y gracias también a mi madre", declaró.

De la misma manera, el exmiembro de Ketama acabó lanzando un emotivo mensaje de apoyo a los que pudieran estar atravesando una situación similar. "Les envío un abrazo muy fuerte, porque la verdad es que es muy muy duro", concluyó.

