Patricia Conde y Ángel Martín recuperarán el espíritu de 'SLQH' en #0 tras meses jugando al despiste Ecoteuve.es 24/01/2018 - 10:20

La presentadora confirma el regreso de la pareja televisiva con un programa de humor

El título del programa será otro ya que la marca pertenece a Atresmedia

Seis meses lleva calentado Patricia Conde el regreso de SLQH a televisión. O lo que viene siendo lo mismo, la vuelta de la pareja televisiva formada por ella y Ángel Martín al frente de un programa de humor aunque el nombre no sea el que les hizo tremendamente populares en la sobremesa de La Sexta.

La presentadora confirmó este martes la noticia en el programa de Buenafuente. "Sí, vuelvo con él a televisión y vuelvo a #0. No se va a llamar SLQH, no va a ser SLQH, pero va a ser un programa de humor. Lo que sabemos hacer el pequeño y yo".



Patricia Conde y Ángel Martín comenzaron a calentar su reunión televisiva el pasado verano a través de las redes sociales. También ante la prensa, como cuando en el FesTVal de Vitoria habló del asunto aunque descartó el regreso de la pareja a La Sexta y apostó por #0. "No sería recatar SLQH, sino rescatar esa esencia de los dos en mesa hablando de no se sabe qué. No se llamará así, pero se puede llamar Sé lo que harás".

Conde y Martín siguieron haciendo ruido en las redes sociales y volvió a hablar del tema ante los medios en la presentación del programa Los poderes extraordinarios del cuerpo humano. "Tengo una historia con Ángel, pero no se ha dicho ni cómo, ni cuando, ni el qué", comentó.

La cadena descartó el regreso del programa: "Estamos trabajando en bastantes proyectos para 2018 y si tuviera que decir algo, es que el regreso de Sé lo que hicisteis, Movistar+ no lo va a hacer", dijo Fernando Jerez en aquella presentación. Sí explicó que #0 contaba con Patricia para otros formatos.

En aquel encuentro, Conde interpretó que las palabras del directivo respondían a una cuestión sobre el nombre del programa "porque no es el regreso de Sé lo que hicisteis". "Olvídate de ese nombre porque esa es una marca que pertenece a otra persona. La gente quiere que vuelva SLQH y se puede pensar en la vuelta de Ángel y Patricia, pero no se va a llamar así", insistió.

