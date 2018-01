Chayo Mohedano denuncia la hipocresía de Telecinco con sus campañas contra el acoso Ecoteuve.es 23/01/2018 - 18:58 2 Comentarios

La sobrina de Rocío Jurado vetó a las cámaras de Sálvame en un concierto en Toledo

Chayo Mohedano está en el ojo del huracán en Sálvame. La sobrina de Rocío Jurado e hija de Rosa Benito ha denunciado la hipocresía de Telecinco por hacer campañas contra el acoso.

"Gracias a todos, los que de alguna manera, denuncia el maltrato, el bullying o el acoso que sufro personal y profesionalmente por una cadena de televisión que fomenta cada año 12meses 12causas. Telecinco, espero que os enteréis de lo que pasa en vuestra cadena", ha escrito en Twitter. Además, su madre, Rosa Benito también se ha hecho eco sobre ello.

Todo esto ha ocurrido después de que Chayo acudiera a actuar en El Membrillo, un pueblo de Toledo de apenas 120 habitantes, y vetara a las cámaras de Sálvame con Kike Calleja. Muchos de los presentes alentaron al reportero a entrar, pero ella aseguró que prefería devolver el dinero e irse a casa.

"Yo he decidido cantar, he decidido no ir a ningún programa de televisión y llevo seis años diciendo que no a todo lo que me ofrecen", decía ella visiblemente nerviosa para añadir después que "no le importaría" dejar entrar a las cámaras de Telecinco "si no fuera luego para machacar mi trabajo que es lo que me da de comer a mí y a mis hijos". Desde entonces, el programa no deja de criticar lo ocurrido.

No es la primera vez que un artista denuncia el trato recibido por algún programa de Mediaset. Manel Navarro criticó el duro trato que tuvieron con él en Cazamariposas tras su gallo en Eurovisión: "Choca que Telecinco haga campañas antibullying y luego se meta conmigo".

Gracias a todos ,los que de alguna manera , denuncian el #maltrato #bullying #acoso que sufro personal y profesionalmente x una cadena de televisión que fomenta cada año #12meses12causas ! @telecincoes espero que os enteréis de lo que pasa en vuestra cadena #chayorona — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) 22 de enero de 2018

PUBLICIDAD