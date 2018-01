Los colaboradores de 'Zapeando' especulan con el posible embarazo de Cristina Pedroche: "Estoy a flor de piel" Ecoteuve.es 23/01/2018 - 18:47 0 Comentarios

Unas palabras de la presentadora provocan las bromas de sus compañeros en La Sexta

Zapeando ha decidido no quedarse parado ante la llegada a las sobremesas de un nuevo posible rival: Mujeres y hombres y viceversa, que desde este miércoles empezará a emitirse en las tardes de Cuatro. El espacio presentado por Frank Blanco ha preparado un especial en el que algunos rostros de la mesa harán el programa hipnotizados.

Por este motivo, el presentador de La Sexta ha decidido rescatar el paso de Pedroche por el plató de Hipnotízame, programa presentado por Manel Fuentes en el que el ilusionista Jeff Toussaint sugestionó a la vallecana para que cruzara descalza una montaña de cristales.

Tras ver el vídeo del momento, Frank Blanco aseguró que este miércoles podrían hacerle algo parecido "con fuego" o "con serpientes". El gesto se le torció a Pedroche, que advirtió: "A mí con cuidado esta semana", aseguró la colaboradora que pedía que estos días la trataran "con calma". "Tengo el cuerpo así... a flor de piel", explicó desatando las especulaciones de sus compañeros.

"Cristina Pedroche está embarazada", dijo entre bromas Peinado en una "exlusiva Zapeando" que repitió Anna Simón. "¡No, estoy con al regla!", tuvo que salir a desvelar la presentadora desmintiendo su alumbramiento. "Ay, ya ha roto la magia", decía Llum Barrera mientras el resto se sorprendía. "Venga ya, esto es un tema común...", decía Pedroche que no entendía por qué se escandalizaban.

"Cristina Pedroche, definitivamente, no está embarazada", dijo Miki Nadal entre risas al conocer el motivo por el que la de Vallecas está "a flor de piel". "Se debería hablar de la regla, que no pasa nada", insistía la colaboradora que, sin quererlo, se vio envuelta en un incómodo momento. "Ay, qué calor me ha entrado, los sudores...", afirmó abanicándose.

