'Mujeres y Hombres y Viceversa' divide la final de Iván entre Telecinco y Cuatro

El joven de 23 años afrontará una difícil decisión este miércoles

Mujeres y Hombres y Viceversa inicia una nueva etapa en Cuatro con un acontecimiento excepcional: la elección final de Iván Sánchez, que por primera vez en la historia del programa se desarrollará en dos cadenas distintas en el marco de una estrategia multicanal. Emma García, conductora del dating-show, será la maestra de ceremonias de este evento televisivo en directo, que arrancará este miércoles 24 en Telecinco (13.15) con la emisión de la semifinal del trono y que culminará con la gran final de Iván, que los espectadores podrán seguir en Cuatro (15.45).

Celos, nervios, pasión y sentimientos desbordados se darán cita en esta final, en la que el joven de 23 años afrontará una difícil decisión: escoger como pareja sentimental a Dafne, Polina, Juliana o Judith, cuatro candidatas con las mismas opciones. Testigos de su elección serán Rafa Mora, Manu y Susana, Diego y Lola y Yera y Ainhoa, que les brindarán su apoyo.

Tras la final del apuesto madrileño, Mujeres y Hombres y Viceversa emprenderá a partir de ese momento su andadura en Cuatro, en la que estrenará nueva ubicación en la franja de tarde formando parte de su oferta de contenidos. El jueves 25 la cadena ofrecerá una nueva edición en directo del dating-show que mostrará las reacciones de los protagonistas tras la elección de Iván.

Iván: "Quiero salir con alguien ilusionado y seguro al 100% de que esto va a ir para adelante"

Horas antes de culminar su trono, Iván se muestra "súper nervioso", como él mismo asegura. "Casi ni duermo por las noches. Me da mucho miedo porque a veces creo que no sé elegir. Aún no he tomado la decisión y la elegida podría ser cualquiera de mis cuatro pretendientas", explica el joven.

Respecto a las pretendientas que compartirán protagonismo con él en la decisiva jornada de mañana, declara: "Estoy muy contento con las cuatro. Son chicas que para mí siempre van a ser especiales pase lo que pase. Polina es quizás la chica por la que más siento y me gusta porque es liberal y sabe empatizar; con Juliana conecto muy bien y me hace sentir muy a gusto; Judith es pura pasión, algo que me encanta; y aunque Dafne haya sido la última en llegar, me veo con ella".

A lo largo de sus cinco meses como tronista del programa, en el que ha mantenido cerca de 60 citas, califica su paso por el trono como "complicado y espectacular". Durante este tiempo, ha vivido momentos divertidos, como "el desayuno con todas mis pretendientas" y emotivos, como "el día de mi confidencia, en el que confesé que me había saltado las normas y Polina empezó a llorar cuando mi madre entró por teléfono. Fue un momento realmente difícil".

Su mayor deseo en la final de su trono es "salir con alguien ilusionado y seguro al 100% de que esto va a ir para adelante. Si lo consigo, el objetivo está cumplido".

Cuatro jóvenes en el grupo de semifinalistas

"Súper tierno" para Dafne; "un chico muy especial que necesita mucho cariño" para Polina; "híper bueno, muy cariñoso y sincero" para Juliana; y "gracioso, divertido y con personalidad" para Judith: así califican las cinco pretendientas semifinalistas a Iván, joven mostoleño que tras ocupar uno de los tronos en la edición estival del dating-show se incorporó al plantel de tronistas del programa el pasado septiembre.

Horas antes de la decisión de Iván, Dafne, modelo madrileña de 18 años, comenta: "Tengo miedo a no ser la elegida y creo que debería escogerme, porque he sido la más comprensiva de todas y le he dejado ser tal y cómo es. Me encanta todo de Iván. Me río mucho con él y me hace sentir muy cómoda"

"Creo que tengo el 75% de posibilidades de que se vaya conmigo", declara Polina, dependienta valenciana de 23 años, otra de las candidatas que esperan compartir su vida con el tronista. Su principal baza es "no ser nada controladora" y apunta a Judith como su principal rival.

Por otra parte, Juliana, estudiante malagueña de 18 años, anhela "ser la elegida" y declara que "le he demostrado que me gusta de verdad, nos compenetramos muy bien y puedo aportarle estabilidad".

"Tengo muchas ganas de estar con él fuera del programa", afirma Judith. "Mi principal rival está en la cabeza de Iván. Cualquiera puede ser la elegida", opina la estudiante de Filología Hispánica barcelonesa de 22 años.

