Movistar+ copa los Feroz con 'La Zona' y 'Vergüenza' como grandes triunfadoras

La plataforma que emitía los premios de la crítica se alza como gran vencedora de la noche

Malena Alterio y Javier Gutiérrez, premiados como mejores protagonistas de una serie

La V edición de los Premios Feroz corona a Verano 1993 y Vergüenza como grandes triunfadoras de la noche en cine y serie respectivamente con cuatro premios cada una. Vergüenza obtuvo cuatro galardones: mejor serie de comedia, mejor actriz (Malena Alterio), mejor actor de reparto (Miguel Rellán) y mejor actor para Javier Gutiérrez; mientras que La zona se erigió como mejor serie dramática y se llevó también el premio a mejor actriz de reparto (Emma Suarez).

En lo que respecta al cine, el largometraje de Carla Simón obtiene mejor película dramática además de mejor dirección, guión (ambos para la propia Carla) y actor (David Verdaguer). La mejor película de comedia fue La llamada de Javier Ambrossi y Javier Calvo, que se llevó una gran ovación por su emotivo discurso contra el bullying.

Verano 1993, la ópera prima de Carla Simón es una de las cintas revelación del año y sus cuatro Premios Feroz lo confirman. Su productora, Valerie Delpierre destacaba que "Verano es un sueño que se conjuga en femenino", mientras que su realizadora compartía la alegría con todos los profesionales que la han acompañado en este camino, "dirigir es muy difícil, es solitario, pero no se puede hacer sin un gran equipo detrás", declaraba emocionada la directora catalana.

Javier Gutiérrez fue otro de los nombres de la noche ya que consiguió un doblete inédito hasta la fecha, obteniendo dos premios en la misma ceremonia: uno por Vergüenza en el apartado serie de comedia y otro por su trabajo en el largometraje El Autor como mejor actor protagonista de cine. El intérprete asturiano se convierte de este modo en la persona más laureada por los Premios Feroz; con un total de tres, iguala a José Sacristán que atesora uno de reparto, otro por actor de serie y un Feroz de Honor.

La cinta de Manuel Martín Cuenca que partía con 8 candidaturas abría la velada llevándose el Feroz a la mejor actriz de reparto de película, para su interprete Adelfa Calvo. Por su parte, la mejor interpretación femenina protagonista era para Nathalie Poza por su labor en la cinta No sé decir adiós, un papel por el que no cesa de recibir elogios y galardones desde su presentación en el Festival de Cine de Málaga.

En el apartado técnico, destacan los dos premios para la cinta sobre el gigante vasco, Handia. El largometraje de Jon Garaño y Aitor Arregui se llevaba la mejor música original (Pascal Gaigne) y mejor cartel (Iñaki Villuendas).

La llamada, otras de las grandes favoritas de la noche con seis nominaciones, tardaba en recibir su primer reconocimiento, que sería al mejor tráiler para Alberto Gutiérrez, pero casi al final de la velada se resarciría al levantar uno de los premios más importantes, el de mejor película de comedia.

En documental, el premio iba a La Chana de Lucija Stojevic, una cinta que ya estuvo nominada en esta misma categoría a los pasados Premios del Cine Europeo.

Por último, el Premio Especial reconoce un trabajo que según el criterio de la prensa especializada hubiera merecido una mejor carrera comercial, y la ganadora fue La vida y nada más de Antonio Méndez Esparza, una cinta que ya obtuvo el premio FIPRESCI de la pasada edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Vergüenza y La Zona dominan en el apartado de series

Los Premios Feroz también reparten galardones para la ficción por episodios y en este ámbito, Vergüenza fue la clara dominadora de la noche logrando un completo: cuatro premios de otras tantas nominaciones. De su lado caían el premio a la mejor serie de comedia y los premios para tres de los principales actores de su reparto. Además del premio ya nombrado para Javier Gutiérrez, su compañera Malena Alterio, uno de los nombres más dotados para la comedia de nuestro país, era elegida como mejor actriz; mientras que el veterano Miguel Rellán conseguía su Feroz como mejor actor de reparto.

Por su parte, en el apartado de drama, La Zona conseguía las otras dos estatuillas que se ponían en juego: mejor serie dramática y mejor actriz de reparto. Este último galardón era para Emma Suarez, un nombre con mayúsculas de la interpretación en España y que en los últimos años cada uno de sus trabajos le traen innumerables distinciones, tal es así que la pasada edición estuvo nominada al Premios Feroz a mejor actriz de cine por Julieta.

Verónica Forqué, Feroz de Honor

Uno de los momentos más esperados de la gala fue la entrega del Premio Feroz de Honor a la actriz Verónica Forqué que en su discurso, hacia una clara declaración de intenciones muy acorde con el tono feminista que marcó la ceremonia. "Todavía no he hecho películas dirigidas por mujeres, pero me gustaría hacer una antes de morirme", afirmaba ante un público rendido a su poderosa filmografía.

Ganadora de cuatro premios Goya, dos Sant Jordi, tres Fotogramas de Plata y premiada también en los festivales de Valladolid y Málaga, entre otros galardones, Verónica Forqué (Madrid, 1955) "ha impregnado de su inconfundible personalidad una parte sustancial del cine y la televisión españolas de las últimas cuatro décadas", apuntaba el Comité Organizador de los Premios Feroz.

La actriz madrileña atesora una exitosa carrera que combina a la perfección todos los ámbitos interpretativos y como no podía ser de otro modo, su nombre se une ya a una lista donde se encuentran grandes figuras como José Sacristán, Carlos Saura, Rosa María Sardá o el mítico realizador de cine y televisión Narciso ''Chicho'' Ibáñez Serrador.

La gala, presentada por el actor Julián López, tuvo un claro tono reivindicativo en favor del potencial de la mujer dentro de la industria cinematográfica. Sólo mujeres cineastas subieron al estrado para dar a conocer a los nombres ganadores: Isabel Coixet, Belén Rueda, Inma Cuesta, Leticia Dolera, Úrsula Corberó, Rossy de Palma o Marian Álvarez fueron algunos de los nombres más destacados.

La ceremonia celebrada en el Complejo Magariños de Madrid y emitida en directo por #0, el canal exclusivo de Movistar+ que se coronó como gran triunfador de la noche, contó además con nombres de la talla de Maribel Verdú, Javier Cámara, Paula Echevarría, Raúl Arévalo, Borja Cobeaga, Blanca Portillo, Jon Garaño y Aitor Arregui, Juan Diego, Alexandra Jiménez, Eduard Fernández, Pablo Berger, Miguel Ángel Muñoz o Macarena Gómez, entre muchos otros.

SERIES

Mejor serie dramática

La zona. Temporada 1

Mejor serie de comedia

Vergüenza. Temporada 1

Mejor actriz protagonista de una serie

Malena Alterio por Vergüenza

Mejor actor protagonista de una serie

Javier Gutiérrez por Vergüenza

Mejor actriz de reparto de una serie

Emma Suárez por La zona

Mejor actor de reparto de una serie

Miguel Rellán por Vergüenza

PELÍCULAS

Mejor película dramática

Verano 1993 (Estiu 1993)

Mejor película de comedia

La llamada

Mejor dirección

Carla Simón por Verano 1993 (Estiu 1993)

Mejor actriz protagonista de una película

Natalie Poza por No sé decir adiós

Mejor actor protagonista de una película

Javier Gutiérrez por El autor

Mejor actriz de reparto de una película

Adelfa Calvo por El autor

Mejor actor de reparto de una película

David Verdaguer por Verano 1993 (Estiu 1993)

Mejor guión

Carla Simón por Verano 1993 (Estiu 1993)

Mejor música original

Pascal Gaigne por Handia

Mejor tráiler

Alberto Gutiérrez por La llamada

Mejor cartel

Iñaki Villuendas por el cartel de Handia

