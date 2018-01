Ana Guerra gana el último duelo de 'OT' y deja a Agoney fuera de la final Ecoteuve.es 23/01/2018 - 0:58 0 Comentarios

La Bikina se impone a su compañero con un 50,3% de los votos, el porcentaje más ajustado

Con un 50,3% de los votos, el porcentaje más ajustado de la edición, Ana Guerra se ha convertido en la quinta finalista de OT. Ha ganado el último duelo de la edición a Agoney.

Agoney y Ana llegaron a la semifinal del concurso con dos nominaciones cada uno a sus espaldas.

En la gala de este lunes, Agoney interpretó 'Where have you been', de Rihanna. Ana Guerra, por su parte, eligió 'Havana', de Camila Cabello.

Ana Guerra completa la lista de finalistas. Se suma a Amaia, Alfred, Aitana y Miriam, que ya se clasificaron para la final la semana pasada.

Los cinco pasarán antes por la gala del próximo 29 de enero, en la que se elegirá al representante de España en Eurovisión.

