Jorge Javier a Carlos Herrera: "Mi mayor miedo son los abucheos"

El presentador visita COPE para promocionar sus 'Grandes Éxitos'

Hace una semana, Jorge Javier Vázquez estrenaba en el Teatro Rialto de Madrid su musical Grandes Éxitos y este lunes ha sido entrevistado por Carlos Herrera en Cope. "Yo no quiero franquicias, quiero que se escriban, únicamente para mí", ha confesado el presentador desechando cualquier otra superproducción musical.

"Te estoy escuchando cantar, pero es que afinas", bromeó el periodista de COPE al presentador de Sálvame que reveló que "desde pequeño me gustaba cantar. Con los años he dado rienda suelta a mi pasión".

Asimismo, Jorge Javier ha reconocido la vergüenza que pasa al cantar delante de gente conocida, algo que acabó con ello un verano en Los Ángeles con las clases de Seth Riggs, el mismo que asesoró a Madonna, Michael Jackson o Prince.

Sin embargo, cuando era pequeño su madre le mandaba comprar en la tienda de abajo y él repetía una y otra vez lo que tenía que decir para sofocar la vergüenza. En la actualidad, su mayor miedo son los abucheos. "La única vez que coincidí con la Reina Letizia me puse tan nervioso que se me empañaron hasta las gafas", recordó

También ha criticado a los jóvenes que traicionan nuestro pasado musical con cantantes como Paloma San Basilio o Los Pecos: "Estando en Got Talent no llego a entender por qué la gente canta en inglés y canciones actuales, cuando hay música en español maravillosa que los jóvenes no conocen". "Lo que más me ha costado han sido los ensayos, porque estás en una sala inhóspita con ropa de estar por casa y es una sensación de desnudo", ha afirmado sobre la obra.

