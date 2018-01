Cepeda regala un beso en la boca a Javier Calvo en su 'televisado' cumpleaños repleto de vips: "Luis es pro gay" Ecoteuve.es 22/01/2018 - 12:13 0 Comentarios

El ex concursante de 'OT' acudió junto a Roi a la casa del profesor de la Academia

Javier Calvo cumplió este domingo, 21 de enero, 27 años. Y, para celebrarlo, el actor organizó un fiestón en su casa al que acudió un gran plantel de estrellas entre los que se encontraban dos concursantes de la actual edición de Operación Triunfo: Roi y Cepeda.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, tanto el profesor de la Academia como su pareja, Javier Ambrossi, y sus alumnos del talent compartieron algunos vídeos que fueron celebrados por todos sus seguidores. El 'sapoconcho' asistió en compañía de su pareja Cris Lo, a la que pudimos ver en una de las galas en las que su chico estuvo nominado.

A lo largo de la tarde, tras degustar el famoso cocido de su anfitrión, Cepeda y Roi ofrecieron un auténtico recital al resto de invitados interpretando junto a Calvo y Ambrossi algunos de los temas que cantaron en su paso por OT. Roi entonó La Llamada y Heaven, mientras que Cepeda se animó con No puedo vivir sin ti o Say you won't let go, entre otras. También los cuatro compartían unas imágenes en las que se les podía ver cantando Londres, canción compuesta por Alfred dentro de la escuela del programa.

Sin embargo, el momento más sorprendente llegó cuando Cepeda y Javier Calvo se animaron a darse un beso en la boca con el que ponían punto y final a las críticas lanzadas contra Cepeda por supuesta homofobia. "Cepeda es pro gay", escribía el profesor de Interpretación en una de sus stories.

Además de ellos, el cumpleaños contó con la presencia de otros vips del universo de Los Javis: los actores Brays Efe, Claudia Traisac, Berta Vázquez, Anna Castillo, Macarena García, Belén Cuesta y su novio Tamar Novas; los cantantes Leiva (pareja de Macarena García) y Marco Frías (El Buen Hijo); y Mariano Piñeiro y Gema Galán, productor y regidora del musical de La Llamada.

A última hora de la tarde, se unían a la fiesta otros rostros conocidos como Mario Jefferson (ex concursante del fallido OT 2011), la actriz Mariona Terés, o Álex de Lucas.

#felicidad Una publicación compartida de Cepeda (@cepeda_ot2017) el Ene 21, 2018 at 1:19 PST

