El caos de un narrador de GOL en un partido de juveniles por la niebla: "Ahora el drama es muy real"

Las climatología no impidió a Albert Moreno seguir el Celta-Sporting

Albert Moreno, periodista de GOL, hizo lo imposible este domingo. Narraba el partido de juveniles de División de Honor entre el Celta de Vigo y el Sporting de Gijón pero, a diez minutos del final, la niebla bajó de llenó en el césped siendo prácticamente imposible ver lo que sucedía. Aun así, lo sacó adelante.

"Por lo que parece, ha fallado la acción pero no se ha visto absolutamente nada y la sensación del público es la misma. Ya me perdonarán pero yo no sé que ha pasado en el interior del área", decía Moreno, que se limitaba a ver el encuentro a través de un monitor de televisión.

Y es que, como se puede observar en las imágenes, no se veía absolutamente nada: "Ahora mismo la visibilidad es nula. El drama es muy real. Que pena que nos encontremos con esta situación". El partido acabó en empate a dos.

Por la noche, Albert Moreno fue entrevistado por Paco Gónzalez en Tiempo de juego. "Nunca me había pasado. Una vez vi un Lleida-Badalona y pensé 'madre mía como me pase algún día". El fútbol formativo es muy bonito para narrar". Pero, ¿cómo hacía para saber si no había sido gol? "El truco era ver si se abrazaban o no", contestaba.

También se llevó la felicitación de Manolo Lama en las redes sociales: "Mi enhorabuena Albert Moreno hoy ha dado una lección de profesionalidad narrando el Celta-Sporting de juveniles. Con niebla y sin ver un pimiento, ha dado una clase magistral, a esta edad todavía aprendo de los cracks".

