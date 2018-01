La corbata independentista de Eduardo Inda: ¿Por qué viste de amarillo? Ecoteuve.es 22/01/2018 - 10:55 0 Comentarios

El periodista aparece con el color elegido por los secesionistas catalanes

"Estaba dormido esta mañana, pero es naranja aunque por televisión se ve distinta"

Eduardo Inda se ha presentado este lunes en El programa de Ana Rosa luciendo una corbata amarilla, color elegido por los independentistas catalanes para protestar por el encarcelamiento de Junqueras, los exconsellers y los líderes de ANC y Òmnium Cultural.

Inda ha sido objetivo de los comentarios irónicos de Ana Rosa Quintana y el resto de colaboradores del espacio, que no entendía que se sumase a la causa independentista de esa manera.

Hay que recordar que desde el 1-O, los partidarios de la independencia lucen lazos y prendas (corbatas, pañuelos, bufandas...) de color amarillo para protestar por el encarcelamiento de los mencionados políticos.

"Estaba dormido esta mañana y no me he dado cuenta, pero he de decir que es naranja. En televisión se ve amarilla y lo estoy comprobando porque no paran de llegarme mensajes al móvil. Pero es naranja", se ha defendido.

Ana Rosa lo ha corroborado: "Te lo he preguntado porque te he visto en el monitor y se ve amarilla".

